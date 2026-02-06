‘La Candelaria’ cumple 100 años y lo celebrará mañana con un concierto único

La Agrupación Artística Musical La Candelaria cumplió el pasado lunes cien años desde que la voluntad de un grupo de músicos y vecinos de Arafo se plasmó en la presentación en público el 2 de febrero de 1926, día de la Virgen de Candelaria, de ahí su nombre. Un siglo después de la puesta de largo de la banda dirigida entonces por Juan Hardisson, la formación celebrará su siglo de historia con un concierto extraordinario previsto para mañana, sábado, a las 20.00 horas en el Auditorio de Arafo, con entrada libre.
Carlos Daniel Albertos Fernández, director desde hace doce años, señaló ayer a este periódico que los asistentes disfrutarán de un “gran repertorio que no dejará indiferente a nadie”. Se estrenarán los pasodobles Haroldo Santos Felipe, compuesto por José Carlos Fariña Pérez, y Roberto Javier Pestano González, de Saúl Gómez Soler, ambas obras dedicadas a los dos componentes más antiguos de la agrupación, que, además, serán distinguidos como Músico Honorífico y Director Honorífico.
El concierto de este sábado contará con numerosos alicientes más, entre ellos el estreno de Huellas y Caminos, una obra compuesta por Saúl Gómez Soler inspirada en la historia centenaria de la banda y que representa un homenaje “a los caminos recorridos y a la huella que ha dejado”. El programa incluirá también Paisajes sonoros, Añavingo, fantasía musical compuesta por Francisco Javier Curbelo Rivero con la que reconoce la identidad y el territorio que acoge la imagen de San Agustín. La noche se completará con la interpretación de obras de Rimsky-Korsakov (Capricho español) y Johan De Meij (Extreme makeover), que llevarán al escenario la grandeza del repertorio sinfónico para banda.
La Candelaria, una de las señas de identidad de Arafo, honrará así a “quienes se fueron, los que están y los que vendrán”. Su actual director agradece el apoyo del Ayuntamiento, con su alcalde Juan Ramón Martín a la cabeza, y recuerda que la labor de la banda “trasciende de la música, porque es un movimiento social donde se educa no solo musicalmente, sino también en valores de respeto y trabajo en grupo”.
El alcalde también ha querido “felicitar, desde el Ayuntamiento, a La Candelaria por estos cien años de música y cultura. Son un referente para nuestro municipio. Además de su calidad musical, hay que destacar y agradecer su labor didáctica, ya que cuentan con unos 120 niños en su academia en la actualidad”.