Nueva Línea, la orquesta de Tenerife que arrasa en TikTok: “Todo un orgullo”

Si en los últimos días, o incluso semanas, has pasado tiempo en TikTok, es probable que te haya aparecido algún vídeo en el que sonaba “una noche de copas, una noche loca” o “un besito nada más”.
Son canciones que se repiten una y otra vez, con vídeos en los que se intenta seguir unos pasos de baile que ya se han popularizado en la plataforma. No es algo que esté ocurriendo solo en Canarias: el fenómeno se ha extendido por toda España.
Detrás de esos audios está Nueva Línea, una orquesta de Tenerife que en las últimas semanas se ha viralizado en TikTok. Varias de sus canciones y versiones se están utilizando de forma masiva en la red social, lo que ha hecho que su música llegue a usuarios que no suelen consumir este tipo de grupos fuera del ámbito de las fiestas populares.
El estilo del grupo se mueve en ritmos latinos y música bailable, como el merengue, muy habituales en las verbenas de las Islas. En TikTok, estas canciones han encontrado un formato perfecto, sobre todo en vídeos cortos centrados en coreografías que se repiten y se adaptan según quien las grabe.
La orquesta cuenta con cuatro solistas femeninas: Sofía, Raquel, Mayte y Alicia. Sus voces son las que suenan en los audios que ‘han enamorado’ a miles de usuarios, prueba de ello es la cantidad de reproducciones que acumulan no solo en sus canciones y en sus vídeos, también en versiones creadas por otros usuarios.
La difusión de estos temas también ha llegado a perfiles muy conocidos. En las últimas semanas, el artista canario Quevedo ha compartido en sus redes sociales varias canciones relacionadas con la orquesta, lo que ha ayudado a que sigan ganando visibilidad fuera del Archipiélago.
“Que una orquesta de aquí se haga viral con estos ritmos es un orgullo, porque muestra cómo vivimos la música y nuestras fiestas. Seguro tienes alguno de sus temas en bucle”, sentencia el usuario Dele.
Mientras sus canciones continúan apareciendo en TikTok, el público podrá disfrutar en directo de sus voces en dos actuaciones que tiene previstas en Tenerife durante la Nochevieja: Nueva Línea actuará el 31 de diciembre en Arafo a partir de las 23:00 horas y, ya de madrugada, ofrecerá otra actuación en Los Cristianos a las 03:00 horas.
Los vídeos siguen multiplicándose en la red social, con usuarios que reutilizan los audios y prueban las mismas coreografías, lo que mantiene estas canciones entre las más reconocibles del momento en TikTok.