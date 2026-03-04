El certamen Sonora 2026 da a conocer las 10 propuestas musicales de su gran final

Sonora 2026, el certamen musical de Canarias, acaba de anunciar a sus finalistas. Son 10 propuestas de las Islas de distinto estilo, seleccionadas el pasado fin de semana por un jurado especializado entre un total de 195, que actuarán en la final de los días 17 y 18 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Los finalistas son Los Blody, Belice, Usted, Casablanca III, Xerach, Bífidos, Eric Böelle, Good Franco, Lula Mora y Pokzipol Poops. Cuatro proyectos de Gran Canaria, otros tantos de Tenerife, uno con integrantes de Tenerife y Gran Canaria, y otro con miembros de Lanzarote y Gran Canaria.
Además de los premios en metálico, los finalistas optan a los Pasaportes Sonora para actuar en los principales festivales del Archipiélago. Este año se incorporan nuevos destinos: La Graciosa, Womex (Gran Canaria), el Festivalito (La Palma) y Atlántico Sonoro (La Gomera).