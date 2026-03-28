El Festival de Las Palmas pone este año el foco en China, India y Japón

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra del 23 de abril al 3 de mayo, pone este año el foco en China, India y Japón. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital grancanaria, Josué Íñiguez, y el director del certamen, Luis Miranda, presentaron esta semana el cartel de la cita cinematográfica, que ya ocupa diferentes espacios de la ciudad, con un avance gráfico de tres hitos de su vigesimoquinta edición. La programación de dos ciclos, el dedicado al autor chino Bi Gan, que recibirá una Lady Harimaguada honorífica, la revisión de títulos relevantes de la producción indostánica y la sesión especial en Camera Obscura de dos joyas del cine silente japonés.
Miranda explicó sobre el cartel que la máscara central está inspirada en las de la Ópera de Pekín y alude a una de las claves de este año: el ciclo dedicado a la obra del cineasta chino Bi Gan, cuya ópera prima, Kaili Blues (2015), obtuvo el máximo galardón, la Lady Harimaguada de Oro, hace 10 años. Además de la filmografía del director, el ciclo incluye una selección de las películas que más han influido en quien, según Miranda, “es el cineasta joven más original y relevante que haya surgido en la última década, cuyas películas se cuentan por obras maestras”.
El certamen grancanario ha seguido con interés una trayectoria que pronto convertiría a Bi Gan en referencia del talento incontestable en festivales internacionales de clase A, como Cannes o San Sebastián. Ahora, en esta edición, lo sitúa en primera línea de la actualidad tal y como sucedió en el pasado con ciclos y distinciones a grandes cineastas como Jia Zhangke, Naomi Kawase, Asghar Farhadi, Atom Egoyan o Sean Baker.
Otro ciclo con sello propio es el que se dedicará a las cinematografías del subcontinente indio. Con la colaboración de la Film Heritage Foundation, la sección Déjá vu, dedicada a la proyección de obras restauradas en tiempos recientes, pone en valor una selección multilingüe de films de las décadas de los 50 y 70. Este capítulo del festival está representado en el cartel, argumentó el director, con una máscara especial, la que conmemora la centenaria disciplina artística kathakali.
Finalmente, la última máscara del cartel procede del teatro noh japonés, y alude a A Page of Madness (Una página de locura), película de Teinosuke Kinugasa que cumple 100 años y formará parte del programa Camera Obscura, dedicado al cine mudo con música en vivo.
Considerada una obra maestra del cine de vanguardia de los años 20, Una página de locura se proyectará con la participación de un benshi, narrador de cine mudo japonés, quien también estará en la proyección de otro clásico, Serpent, de Buntaro Futagawa. La participación del benshi Kataoka Ichirô es cortesía de la Yanai Iniciative para la Globalización de las Humanidades Japonesas, entidad asociada a las universidades de California Los Angeles (UCLA) y de Waseda, en Tokio.
Íñiguez destacó lo que significa el festival para la candidatura de la ciudad a capital europea de la cultura, pues “habla de las periferias, de las que, habitualmente no ocupan las grandes salas, la gran industria, pero que son necesarias y fundamentales para entender el mundo en el que vivimos y, sobre todo, replantearnos al que aspiramos”.
El festival ha abierto el plazo de inscripción para formar parte del grupo de 25 personas que otorgan el Premio del Público. Hasta el 7 de abril, los interesados podrán registrar sus solicitudes a través del sitio web lpafilmfestival.com.