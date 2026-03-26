El Foro de Coproducción y Negocios de los Quirino cita a cerca de 250 profesionales

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han dado a conocer las actividades paralelas de su novena edición, que se celebra del 15 al 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Los cuatro pilares que estructuran su área de industria, el Foro de Coproducción y Negocios, el Laboratorio de Futuros, el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas y la mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana, serán la antesala de la ceremonia de entrega de galardones, el viernes 17 de abril en el Auditorio de Tenerife, que podrá seguirse de manera online.
Creados en 2018 para promocionar la animación de la región iberoamericana, los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission. “Estos galardones son también un impulso a la actividad cultural, económica y a la innovación”, destaca el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso. “Seguimos dando pasos para la dinamización y diversificación de la economía de Tenerife. Hay que seguir sumando esfuerzos entre todos”.
El Foro de Coproducción y Negocios reunirá a productoras, agentes de compras, distribuidores, canales de televisión e inversores. A él acudirán unos 250 profesionales de más de 30 países. El pasado año hubo más de 1.300 reuniones para impulsar la coproducción, el desarrollo y la circulación de obras y proyectos. Además del Cabildo de Tenerife, la cita cuenta con la colaboración del ICEX, Animation From Spain y Proexca.
Creado en 2025, Laboratorio de Futuros: el nuevo pacto para el futuro de la animación iberoamericana es una iniciativa impulsada por los Premios Quirino en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón que busca fortalecer un ecosistema sostenible, innovador y competitivo para el sector. El 16 de abril tendrá lugar una nueva sesión –Nuevos modelos de financiación y distribución-, centrada en los cambios que atraviesa la animación, con el foco puesto en inversión, distribución y generación de propiedad intelectual.
CANALES DE TV Y PLATAFORMAS
Las actividades profesionales de los Premios de la Animación Iberoamericana se completan con el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas y la mesa de trabajo La mujer en la animación iberoamericana. El primero celebrará su quinta edición el 15 de abril, con la presencia de profesionales de canales y plataformas de Iberoamérica y Europa, que compartirán experiencias, generarán sinergias y explorarán oportunidades de colaboración en la producción y distribución audiovisual.
Al día siguiente tendrá lugar La mujer en la animación iberoamericana, que, tras ocho años, se consolida como un espacio clave para fortalecer redes en la industria y promover la equidad y la representatividad. El espacio reunirá a mujeres del Foro de Coproducción y Negocios, del programa de mentorías de Animation! y del programa Mianima, entre otras.
Por otro lado, con el objetivo de promover a los nuevos talentos de la animación iberoamericana, algunos de los cortometrajes finalistas estarán disponibles del 13 al 26 de abril en las plataformas de streaming Retina Latina (con acceso gratuito en todo el mundo previo registro) y Filmin (para suscriptores en España). De igual modo, como parte de las actividades abiertas al público, TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá una programación especial de obras nominadas a los Premios Quirino 2026 con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Las proyecciones serán el 21 y 28 de abril, y el 5, 12 y 19 de mayo.
CAFÉ TEATRO RAYUELA
El 13 de abril, el Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife acogerá el beerworking de los Premios Quirino. Organizado en colaboración con El Gremio, este encuentro reunirá a estudiantes y profesionales de la ilustración, el cómic, el diseño, la animación y los videojuegos en una actividad de acceso libre hasta completar el aforo.