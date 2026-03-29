La campaña de empleo en Mercadona para el verano de 2026 ya es una realidad. Como es habitual cada año ante el incremento del turismo y el consumo, la cadena de supermercados liderada por Juan Roig ha activado su maquinaria de contratación para reforzar sus plantillas en toda España, con un foco muy especial en las zonas costeras y el archipiélago canario.
Empleo Mercadona verano: ¿Cuáles son las condiciones actuales?
Una de las grandes novedades de este año es la flexibilidad en los tipos de contrato. Mercadona no solo busca personal a jornada completa (40 horas semanales), sino que ha puesto el foco en perfiles que busquen compaginar el trabajo con estudios u otras actividades. Para ello, ha lanzado vacantes de 15 y 20 horas semanales, ideales para cubrir los refuerzos de fin de semana y las horas punta de las tardes de verano.
En cuanto a la remuneración, el empleo en Mercadona este verano sigue siendo uno de los más competitivos del sector retail. Un trabajador a jornada completa percibirá un salario base que ronda los 1.553 euros brutos al mes, una cifra que se incrementa progresivamente con la antigüedad y los complementos por objetivos. Para aquellos que opten por las jornadas parciales de 15 o 20 horas, los sueldos se sitúan de forma proporcional, permitiendo ingresos estables por un tiempo de dedicación reducido.
Requisitos y perfiles más buscados
Para acceder a un puesto de empleo en Mercadona este verano, la compañía mantiene su política de “formación a cargo de la empresa”. Esto significa que no se requiere experiencia previa en el sector de la alimentación o la logística, aunque se valora positivamente la capacidad de atención al cliente y el trabajo en equipo.
Los requisitos básicos son:
- Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
- Residencia en la zona cercana al puesto de trabajo.
- Disponibilidad horaria para turnos rotativos.
- Orientación al servicio y actitud proactiva.
¿Qué puestos están disponibles? La mayoría de las vacantes se concentran en el área de personal de supermercado. Esto incluye funciones como cajero/a, reponedor/a, pescadería, carnicería, frutería y panadería. No obstante, también se han abierto plazas en sus bloques logísticos para garantizar que el suministro de productos frescos no falte durante la temporada alta de calor.
[Imagen de empleados de Mercadona atendiendo en caja]
Cómo inscribirse en las ofertas de verano
El proceso para conseguir empleo en Mercadona este verano es íntegramente digital. La empresa ya no acepta currículums en mano en sus establecimientos para cumplir con la Ley de Protección de Datos y centralizar la gestión de talento.
- Accede al portal de empleo oficial de Mercadona.
- Filtra por provincia (ej: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas).
- Selecciona la oferta “Personal de Supermercado para campaña de verano”.
- Crea un perfil de usuario y sube tu CV actualizado.
- Realiza el test psicotécnico inicial que propone la plataforma.
Es fundamental realizar la inscripción cuanto antes, ya que la selección se realiza por orden de llegada y la demanda en provincias como las de Canarias suele ser altísima debido al atractivo de las condiciones laborales de la cadena.
El impacto en Canarias Para las Islas Canarias, el empleo en Mercadona durante el verano supone un alivio para las listas del paro juvenil. Con centros distribuidos en prácticamente todos los municipios importantes de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la cadena se consolida como un motor económico vital durante los meses en los que el turismo alcanza su pico máximo.