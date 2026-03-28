La cuenta atrás para las vacaciones de abril ha comenzado y, con ella, la logística doméstica para no encontrarse con la despensa vacía en los días grandes. Mercadona lanza su calendario oficial para Semana Santa 2026 y hay una fecha marcada en rojo que destaca sobre el resto: un día en el que la persiana no se levantará en ninguno de sus centros de Canarias ni del resto de España.
Para los residentes en Tenerife, entender este cuadrante es vital. La política de la compañía valenciana siempre ha sido estricta con el descanso del personal en festivos nacionales, pero este 2026, la coincidencia de fechas obliga a los “Jefes” (clientes) a adelantar sus compras de bacalao y torrijas si no quieren sorpresas desagradables.
El día del cierre total: Mercadona baja la persiana
Si hay una fecha que debes anotar en el calendario es el Viernes Santo, 3 de abril de 2026. Ese es el día en el que Mercadona no abrirá ni una sola tienda. Da igual si el establecimiento se encuentra en el centro de Santa Cruz, en la zona turística de Las Américas o en el norte de la isla; la política de cierre patronal es absoluta para esa jornada de luto religioso y descanso laboral.
Este cierre no solo afecta a las tiendas físicas. El servicio de compra online y reparto a domicilio también quedará totalmente suspendido, por lo que cualquier pedido realizado para esa fecha será rechazado por el sistema.
¿Qué pasará el Jueves Santo en Canarias?
A diferencia del cierre total del viernes, el Jueves Santo (2 de abril) presenta matices. Aunque es festivo en toda la comunidad autónoma de Canarias, Mercadona suele aplicar excepciones en municipios con alta rotación de visitantes.
Es probable que en puntos estratégicos del sur de Tenerife, algunos supermercados abran en horario de media jornada (de 9:00 a 15:00 horas), mientras que en las zonas residenciales del área metropolitana lo más habitual será el cierre. Para evitar desplazamientos innecesarios, la cadena recomienda usar el localizador de su web introduciendo el código postal exacto.
Estrategia para evitar el caos: La “regla del Miércoles”
Con el calendario oficial para Semana Santa 2026 sobre la mesa, el Miércoles Santo se perfila como el día de mayor tensión en los lineales. Para compensar los cierres del jueves y viernes, se espera que el volumen de clientes crezca un 40% durante esa jornada.
- Evita las horas punta: A partir de las 11:00 horas, las colas en las cajas de los centros de La Laguna o Arona pueden ser kilométricas.
- La apertura es la clave: Acudir a las 9:00 de la mañana del miércoles o del Sábado de Gloria es la única garantía de encontrar productos frescos como la ‘vieja’ o el aguacate local, que suelen volar en estas fechas.
Compra online y reposición de stock
Otro factor a tener en cuenta con este calendario oficial para Semana Santa 2026 es la logística de entrada de mercancía. Al ser dos días festivos consecutivos (en muchos casos), la reposición de productos frescos el Sábado de Gloria podría demorarse ligeramente.
Desde la dirección de la cadena se insiste en que el abastecimiento está garantizado, pero aconsejan no dejar los productos críticos para el último momento. “Más vale prevenir que encontrarse el estante del pan de torrijas vacío”, comentan fuentes del sector.