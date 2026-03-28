EN DIRECTO | CF Talavera, 0-CD Tenerife, 0

El CD Tenerife, tras el empate en Balaídos con el Celta Fortuna y el afortunado triunfo ante el colista Osasuna B, acaricia el ascenso al fútbol profesional, de donde jamás debió salir. El ansiado y deseado ascenso está a la vuelta de la esquina y los de Cervera quieren dar esta noche (20.00 horas/Televisión Canaria) un nuevo paso en Talavera de la Reina. Para ello será necesario jugar mejor al fútbol y ser más efectivos en ambas áreas.
Con doce puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Celta Fortuna, al que le tiene ganado también el gol-average particular, el representativo visita a un rival que ocupa zona de descenso y al que ganó en la primera vuelta gracias a un gol de César Álvarez en el tiempo de prolongación (1-0). Como mal menor tiene la salvación a solo dos puntos.