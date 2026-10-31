El Tenerife-Andorra, pendiente de suspensión tras anunciarse el cierre del Heliodoro

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la suspensión de todas las actividades culturales y deportivas en las instalaciones insulares situadas en las zonas afectadas por el aviso naranja por lluvias. La medida entrará en vigor este domingo, 1 de noviembre, a las 10:00 horas, e incluye el cierre del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde está previsto el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
La suspensión oficial del partido Tenerife-Andorra queda pendiente de la comunicación de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismos que deberán informar de la decisión correspondiente.
Instalaciones cerradas por la alerta de lluvias en Tenerife
El Cabildo ha confirmado que, además del estadio Heliodoro Rodríguez López, la suspensión de actividades y el cierre afectarán a las siguientes instalaciones:
- Pabellón Santiago Martín.
- Recinto Ferial de Tenerife.
- Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Las restricciones comenzarán a las 10:00 horas del domingo, dos horas antes de la entrada en vigor de la alerta por lluvias declarada por el Gobierno de Canarias para el área metropolitana de Tenerife.
Según la Corporación insular, la medida permanecerá vigente hasta que se levante la restricción, sin que por el momento se haya establecido una hora de reapertura de las instalaciones afectadas.
La decisión se adopta ante la previsión de precipitaciones intensas en el nordeste de Tenerife, donde la Aemet mantiene un aviso naranja por lluvias a partir del mediodía del domingo.