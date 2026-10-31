La Laguna Tenerife visita al Coruña con el piloto automático puesto

Nuevo desafío para un La Laguna Tenerife de récords colectivos y registros individuales. Después de unos últimos compromisos donde los de Jaka Lakovic igualaron su mejor marca de siempre en cuanto a triples anotados (19) en la victoria contundente (106-76) ante el Obradoiro, que copiaran también el mejor comienzo competitivo de los últimos tiempos o que Marcelinho Huertas se convirtiera en el tercer jugador con más partidos disputados en la ACB, toca viajar a Galicia para seguir con el piloto automático puesto.
En el Coliseum espera un Leyma Coruña que viene bien avisado de las capacidades del cuadro canarista. “Debemos intentar que en los tiros con los que intenten castigar a nuestra defensa encuentren oposición un segundo antes, que no lancen cómodos y les cueste cada canasta que hagan”, señalaba ayer el entrenador del cuadro coruñés, Carles Marco, que intensificaba su petición: “Hay que bajar sus porcentajes y no hacer faltas tontas, porque también tienen mucho acierto en tiros libres”.
Para los de Jaka Lakovic, el momento es bastante dulce aunque el miércoles recibieran un aviso en el partido de la Eurocup ante el Umana Reyer Venezia (82-80), donde sufrieron hasta el último segundo para poder ganar y mantener el liderato de su grupo de la competición continental. Mantener la concentración y la intensidad durante los 40 minutos es el reto de un equipo que a veces acusa vacíos durante los partidos que le obligan a un sobresfuerzo inmediato.
A favor de los laguneros juega el factor balance. Y es que el Leyma Coruña solo ha sumado un triunfo por cuatro derrotas en este comienzo de curso por lo que, aunque hay jornadas por delante, le viene siendo urgente el poder conseguir un triunfo. “Estamos en buena racha, queremos seguir sumando y queremos ser un equipo serio”, dijo ayer el canarista Arturs Kurucs en rueda de prensa antes de advertir que los de Carles Marco son “ un equipo muy diferente en su casa, mucho más peligroso y con más acierto”.
En caso de que las cosas se pongan delicadas, algo posible, Jaka Lakovic sabe que puede contar con dos factores diferenciales dentro de su plantel, más allá de las prestaciones que pueden ofrecer los miembros de la vieja guardia. Kyle Guy y Vince Hunter han demostrado en estos partidos de competición oficial el enorme acierto del departamento deportivo del club.
Al de Indiana no le pesa nunca la responsabilidad de anotar, bien desde fuera de la línea de 6’75, bien encarando la canasta contraria en penetración. El de Detroit es el complemento perfecto para cualquier compañero, con capacidad de jugar por encima del aro, buen tiro de cuatro metros y una intensidad que multiplica su presencia en la cancha. Y luego está Marcelinho. “Fuimos compañeros en su primera temporada ACB, debutó conmigo, él sigue y yo llevo 15 años retirado”, bromeaba ayer Carles Marco.
La Laguna Tenerife visita al Coruña con el piloto automático puesto
Nuevo desafío para un La Laguna Tenerife de récords colectivos y registros individuales. Después de unos últimos compromisos donde los de Jaka Lakovic igualaron su mejor marca de siempre en cuanto a triples anotados (19) en la victoria contundente (106-76) ante el Obradoiro, que copiaran también el mejor comienzo competitivo de los últimos tiempos o que Marcelinho Huertas se convirtiera en el tercer jugador con más partidos disputados en la ACB, toca viajar a Galicia para seguir con el piloto automático puesto.