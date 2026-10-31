EN DIRECTO | Basket Coruña-La Laguna Tenerife

Nuevo desafío para un La Laguna Tenerife de récords colectivos y registros individuales. Después de unos últimos compromisos donde los de Jaka Lakovic igualaron su mejor marca de siempre en cuanto a triples anotados (19) en la victoria contundente (106-76) ante el Obradoiro, que copiaran también el mejor comienzo competitivo de los últimos tiempos o que Marcelinho Huertas se convirtiera en el tercer jugador con más partidos disputados en la ACB, toca viajar a Galicia para seguir con el piloto automático puesto.
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