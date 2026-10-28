El Badajoz-CD Tenerife de Copa del Rey ya tiene nueva fecha tras su aplazamiento

El CD Tenerife ya conoce la nueva fecha de su estreno en la Copa del Rey. El encuentro frente al CD Badajoz, suspendido este miércoles, 28 de octubre, por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, se disputará el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 19.00 horas de Canarias, en el estadio Nuevo Vivero.
La nueva programación, recogida en la información facilitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), obliga al conjunto blanquiazul a regresar a Extremadura apenas una semana después de su primer desplazamiento, realizado sin que llegara a disputarse el encuentro.
El Tenerife tendrá que viajar dos veces a Badajoz
La expedición tinerfeña había viajado el martes a Badajoz para afrontar la primera eliminatoria del torneo. Sin embargo, la decisión federativa de suspender los partidos previstos para este miércoles alteró los planes del equipo.
El Tenerife regresará a la Isla este jueves 29 de octubre, tal como estaba previsto inicialmente. La próxima semana deberá repetir el desplazamiento para enfrentarse al Badajoz y buscar su clasificación para la siguiente ronda.
El partido se mantendrá en el estadio Nuevo Vivero, escenario elegido desde el sorteo de la primera eliminatoria, que se disputa a partido único.
La RFEF suspendió 24 partidos por el accidente ferroviario
La suspensión se produjo después del grave accidente ferroviario registrado durante la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo.
La RFEF decidió aplazar los 24 encuentros de Copa del Rey programados para la jornada como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.
El organismo federativo explicó que la medida respondía a la necesidad de acompañar a los afectados por la tragedia.
Antes de la Copa, el Tenerife recibirá al Andorra
El próximo compromiso del equipo blanquiazul será este domingo 1 de noviembre frente al FC Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.
El encuentro se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 20.00 horas de Canarias, según el calendario de LaLiga.
Por su parte, el conjunto andorrano tiene programada su eliminatoria de Copa del Rey contra el CD Varea para este jueves 29 de octubre, un día después de los encuentros afectados por la suspensión.
El Tenerife afrontará así dos compromisos en cuatro días: primero ante el Andorra en Liga y después frente al Badajoz en Copa del Rey.
Además, el calendario de LaLiga sitúa el siguiente compromiso del Tenerife el sábado 7 de noviembre, frente al Granada CF, por lo que los blanquiazules encadenarán tres partidos en siete días.