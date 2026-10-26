Fallece Alberto Molina: una vida de amor y pasión por el CD Tenerife

Alberto Molina Navarro (Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1943) falleció hoy a los 83 años. El histórico exfutbolista del CD Tenerife deja el récord de partidos oficiales disputados con la camiseta blanquiazul, un total de 413 encuentros que lo sitúan en lo más alto de la clasificación histórica de la entidad. Su trayectoria en el club se prolongó durante trece temporadas, entre 1963 y 1976, periodo en el que también ejerció como capitán durante ocho campañas.
Alberto Molina, leyenda blanquiazul
Alberto Molina se formó en las categorías inferiores de la UD Las Palmas, después de iniciarse en el infantil La Luz. Entre 1961 y 1963 pasó por los equipos infantil, juvenil y filial del conjunto amarillo. Su llegada al CD Tenerife se produjo en agosto de 1963, con veinte años, y su debut oficial tuvo lugar el 15 de septiembre de ese mismo año, en la primera jornada de la temporada 1963/64 de Segunda División, frente al Granada, en el Heliodoro Rodríguez López.
El defensa central desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto tinerfeño, con el que compitió en Segunda y Tercera División. Durante ese periodo acumuló 413 partidos oficiales, de los que 371 correspondieron a la competición liguera. Su continuidad, regularidad y liderazgo le permitieron convertirse en uno de los principales referentes de las plantillas que defendieron el escudo blanquiazul durante las décadas de los sesenta y setenta.
Entre los principales hitos de su trayectoria figura el ascenso a Segunda División conseguido en la temporada 70/71, con García Verdugo como entrenador. Molina tuvo un papel destacado en aquel equipo, tanto por su aportación deportiva como por su condición de capitán. También formó parte de la plantilla que en 1976 eliminó al Real Madrid en la Copa del Generalísimo, uno de los resultados más relevantes de aquella etapa.
Su carrera estuvo condicionada por una grave lesión de rodilla sufrida en 1967. El futbolista padeció una rotura de menisco y de los ligamentos cruzado y lateral que le mantuvo año y medio alejado de los terrenos de juego y obligó a realizarle dos intervenciones quirúrgicas. La lesión frustró, además, una posible incorporación al Atlético de Madrid.
Tras regresar a la competición, Molina permaneció ocho temporadas más en el CD Tenerife. La retirada llegó en el verano de 1976, después de completar su decimotercera campaña como blanquiazul. El 25 de agosto de aquel año recibió un homenaje en el Heliodoro Rodríguez López, con la UD Las Palmas como rival. Durante el acto, el entonces presidente del club, Julio Santaella, le impuso la Insignia de Oro y Brillantes del CD Tenerife. También recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Federación Tinerfeña de Fútbol.
Su vinculación con la entidad continuó después de su retirada. En abril de 2021 recibió el distintivo de Leyenda Blanquiazul, concedido por el CD Tenerife al futbolista con más encuentros oficiales en la historia del club. En abril de 2026, con motivo de su 83 cumpleaños, la entidad personalizó con su imagen la puerta número 5 del Heliodoro Rodríguez López, un nuevo reconocimiento a su trayectoria.
Molina nunca llegó a disputar un partido en Primera División, pero su registro de 413 encuentros oficiales permaneció durante cinco décadas como la principal referencia estadística individual del primer equipo. Su trayectoria también estuvo marcada por un dato singular: nunca fue expulsado durante su carrera deportiva.
La trayectoria de Alberto Molina constituye uno de los capítulos más destacados de la historia del CD Tenerife. Trece temporadas, 413 encuentros oficiales, ocho años como capitán y participación en dos de los principales hitos deportivos de aquella etapa. El club pierde al futbolista que más veces ha vestido su camiseta y a uno de los integrantes más representativos de su historia.