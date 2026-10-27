El CD Tenerife guarda un emotivo minuto de silencio por Alberto Molina, el futbolista con más partidos de su historia

El CD Tenerife ha rendido homenaje este martes, 27 de octubre, a Alberto Molina Navarro, fallecido a los 83 años, con un minuto de silencio celebrado a las 14.00 horas sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López. La entidad también ha colocado a media asta su bandera blanquiazul en señal de duelo por la pérdida del futbolista con más partidos oficiales de su historia.
El acto estuvo presidido por Rayco García, máximo accionista del club, junto a Felipe Miñambres y Sergio Batista, presidentes de las secciones masculina y femenina, respectivamente. También participaron trabajadores de las oficinas y miembros del personal deportivo, tanto del estadio como de la Ciudad Deportiva.
La bandera situada en lo alto de la grada Popular fue bajada a media asta como muestra de respeto hacia quien defendió la camiseta del Tenerife durante 13 temporadas y disputó 413 encuentros oficiales, una cifra que lo mantiene como el jugador con más partidos en la historia de la entidad.
Alberto Molina, una vida dedicada al CD Tenerife
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de abril de 1943, Alberto Molina llegó al conjunto blanquiazul en agosto de 1963, con 20 años, después de formarse en las categorías inferiores de la UD Las Palmas.
Su debut oficial se produjo el 15 de septiembre de aquel año, frente al Granada, en el Heliodoro Rodríguez López, durante la primera jornada de Segunda División.
El defensa central desarrolló toda su carrera profesional en el Tenerife, donde permaneció hasta 1976. De sus 413 partidos oficiales, 371 correspondieron a la Liga. Además, ejerció como capitán durante ocho temporadas.
Entre sus principales logros destaca el ascenso a Segunda División en la temporada 1970/71, bajo las órdenes de García Verdugo. También integró la plantilla que eliminó al Real Madrid en la Copa del Generalísimo de 1976.
Su trayectoria estuvo marcada por una grave lesión de rodilla sufrida en 1967, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante año y medio. Pese a ello, regresó a la competición y continuó defendiendo los colores blanquiazules hasta su retirada.
Los homenajes a una leyenda blanquiazul
El 25 de agosto de 1976, el CD Tenerife organizó un partido homenaje frente a la UD Las Palmas para reconocer su trayectoria. Durante aquella jornada recibió la Insignia de Oro y Brillantes de la entidad.
Décadas después, en abril de 2021, el club volvió a distinguirlo con el reconocimiento de Leyenda Blanquiazul, reservado en aquella ocasión al futbolista que más veces había vestido su camiseta en partidos oficiales.
El homenaje más reciente llegó en abril de 2026, cuando el Tenerife personalizó con su imagen la puerta número 5 del Heliodoro Rodríguez López, coincidiendo con su 83 cumpleaños.
Ahora, seis meses después, el Estadio ha vuelto a convertirse en escenario de un reconocimiento a Molina, esta vez para despedir a uno de los grandes referentes de la historia blanquiazul.