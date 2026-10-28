El CD Tenerife busca en Badajoz un impulso también para la Liga

El CD Tenerife cambia el chip sin perder de vista sus necesidades ligueras. El conjunto blanquiazul visita esta tarde (19.00 horas) al CD Badajoz en el Nuevo Vivero, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con la intención de superar el primer obstáculo del torneo del KO y encontrar, de paso, un estímulo que ayude a recuperar la confianza en la competición doméstica.
Álvaro Cervera afronta la cita con la idea de repartir esfuerzos después de un calendario exigente y de las once jornadas disputadas en Segunda. El técnico ya había anunciado su intención de introducir modificaciones, aunque sin restar importancia al objetivo copero. “En el partido de Copa trataré de hacer cambios, pero queremos pasar. Buscamos la siguiente ronda”, señaló.
La convocatoria confirma esa intención. El entrenador ha dejado en Tenerife a varios futbolistas habituales, entre ellos Enric Gallego, Nacho Gil y David Rodríguez. Tampoco viajó Landázuri. En cambio, la expedición presenta dos novedades destacadas: el guardameta Oier Gastesi y el delantero del filial Omar Sánchez, que llega avalado por sus siete goles en ocho partidos con el Tenerife B y podría estrenarse con el primer equipo. Gabri de Vuyst apunta a ocupar la portería titular.
El encuentro también representa una oportunidad para jugadores que han tenido menos protagonismo durante el campeonato, como Marc Mateu, Martín Pecar, Ranos y Jesús de Miguel, además de otros futbolistas que pueden recuperar presencia en los planes del técnico. La intención es mantener la competitividad de un equipo que necesita reencontrarse con su mejor versión.
Enfrente estará un Badajoz que llega con argumentos para poner en dificultades al representativo. El conjunto extremeño, dirigido por Miguel Ángel Ávila, milita en Segunda Federación y atraviesa una buena dinámica, con cinco jornadas consecutivas sin perder. Es tercero de su grupo, con 15 puntos, y viene de empatar sin goles ante el Puente Genil, después de ganar al Marbella y al Atlético Sanluqueño.