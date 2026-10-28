Suspendido el Badajoz-CD Tenerife de Copa del Rey por el trágico accidente ferroviario de Toledo

El partido entre el CD Badajoz y el CD Tenerife, previsto para este miércoles, 28 de octubre, ha quedado suspendido por decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo. El encuentro, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, todavía no tiene nueva fecha.
La Federación ha acordado aplazar los 24 partidos de Copa del Rey programados para este miércoles como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del siniestro, en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad.
El conjunto blanquiazul tenía previsto estrenarse en la competición a las 19:00 horas de Canarias (20:00 en la Península), frente al CD Badajoz, en el estadio Nuevo Vivero. El encuentro iba a ser retransmitido en directo por Televisión Canaria.
El CD Tenerife deberá esperar para debutar en Copa del Rey
La suspensión obliga al CD Tenerife a modificar su calendario de competición. El equipo dirigido por Álvaro Cervera tenía previsto disputar este miércoles su primer encuentro de Copa del Rey de la temporada 2026-2027.
El conjunto tinerfeño debía medirse al Badajoz, equipo de Segunda Federación, en una eliminatoria a partido único que decidirá cuál de los dos conjuntos avanza a la siguiente ronda.
Sin embargo, la decisión adoptada por la RFEF deja el encuentro pendiente de una nueva fecha, que deberá ser comunicada oficialmente.
El aplazamiento también afecta a otros enfrentamientos previstos para este miércoles, como el Alcoyano-Mallorca, el Navalcarnero-Betis, el Salamanca-Celta o el Tavernes-Valencia.
El comunicado de la Federación tras el accidente ferroviario
La RFEF ha explicado que la suspensión responde al grave accidente ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo.
En su comunicado, la Federación señala que la decisión se adopta “como muestra de respeto y solidaridad” con todas las víctimas de la tragedia.
El organismo también ha trasladado sus condolencias y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para prestar ayuda a los afectados.
El accidente se produjo entre las localidades de Los Yébenes y Urda, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo. El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía y ha movilizado a numerosos servicios de emergencia.
Cuándo se jugará el Badajoz-Tenerife
Por el momento, no hay una nueva fecha confirmada para el Badajoz-Tenerife.
La Federación ha anunciado que comunicará próximamente la reorganización de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, incluidos los horarios definitivos de los encuentros aplazados.
Además, los partidos programados para este jueves 29 de octubre permanecen pendientes de una decisión federativa.
El CD Tenerife deberá adaptar su planificación deportiva a la nueva fecha del compromiso copero. En su calendario figura también el encuentro de Liga ante el FC Andorra, previsto para el domingo 1 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López.