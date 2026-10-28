La Laguna Tenerife quiere mantener su liderato europeo

La quinta jornada de la Eurocup de baloncesto dejará un duelo por todo lo alto entre La Laguna Tenerife y Reyer Venezia, los dos equipos que más en forma del grupo B. Los de Jaka Lakovic llegan en un gran estado de forma tras las contundentes victorias firmadas tanto en Europa como en Liga Endesa, donde han impuesto su dominio y han vencido 94-104 a Skyliners Frankfurt y 106-76 a Monbus Obradoiro, respectivamente, en partidos que han dejado marcas históricas para los aurinegros.
En su visita a Alemania, el combinado canarista igualó el récord de puntuación en una mitad con 73 puntos anotados y registró la mayor puntuación en un cuarto en la historia de la competición, al endosarle 43 puntos a los locales en el tercer cuarto. Ante el Obradoiro, La Laguna Tenerife igualó su marca histórica en el campeonato doméstico con 19 triples.
El equipo tinerfeño ha encadenado una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y se planta como líder en solitario del Grupo B de la Eurocopa, aunque enfrente tendrá al segundo, un Reyer Venezia que ha sumado sendas victorias ante Skyliners Frankfurt (104-72) y Turk Telekom Ankara (75-65).
Los italianos sufrieron una derrota en el último choque continental (90-79) ante sus compatriotas Maxima Roma, pero buscarán resarcirse ante los isleños, con el objetivo de frenar la arrolladora racha de los visitantes, que llevan un mes de octubre prácticamente inmaculado, en el que solo han perdido contra London Lions, en el primer encuentro del presente mes.
El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, advirtió ayer de la exigencia que supondrá el encuentro ante Reyer Venecia, al que consideraba uno de los “mejores equipos” de su grupo, y ha subrayado la importancia de sumar victorias para asegurar la clasificación y aspirar al mejor cruce posible en la siguiente fase.
“Es un gran equipo, uno de los mejores de nuestro grupo, y el desafío será grande, así que tenemos que prepararnos bien para ser capaces de dar respuesta a todo lo que pueden ofrecer”, señaló el técnico esloveno, que confirmó que el equipo se encuentra “bien físicamente” tras la victoria frente Monbus Obradoiro, con la única duda de López-Arostegui.
Lakovic destacó que el conjunto aurinegro “ha ganado confianza” tras encadenar sus últimos cinco triunfos, aunque remarcó que todavía “necesita mejorar sus automatismos colectivos y el rendimiento individual de algunos jugadores”.