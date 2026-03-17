Enric Gallego, a punto de lograr la renovación automática de su contrato con el CD Tenerife

Enric Gallego, máximo goleador del CD Tenerife esta temporada, está cerca de ganarse la renovación automática de su contrato. El delantero blanquiazul vive su quinta campaña en la entidad y ya tiene encaminada la sexta. En su último contrato de renovación, firmado durante el pasado mes de julio, se recogieron una serie de cláusulas deportivas que el ariete catalán está próximo a cumplir. De hecho ya ha superado una muy importante: la de goles conseguidos durante el presente curso. Con diez partidos por delante y siendo un jugador fundamental para Álvaro Cervera, Gallego seguirá, salvo imprevisto, una temporada más en el Tenerife.
Fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, aseguran que a este veterano obrero del gol solo le queda por cumplir “algún hito más” de los que recoge su contrato para alargar su estancia en la Isla, algo que el jugador desea. Enric siempre se ha mostrado partidario de quedarse en el Tenerife y nunca puso reparos a la hora de bajar al fango de la Primera RFEF para ayudar al equipo a retornar al segundo escalón del fútbol español.
Con 14 goles marcados (ya dobla los logrados el pasado ejercicio en Segunda División), dos asistencias dadas y más de 2.000 minutos disputados, repartidos en 27 encuentros, Gallego es un claro referente para el equipo y será uno de los protagonistas del casi inminente regreso a Segunda División.
Desde su llegada a la Isla, en el verano del 2021, el catalán acumula 181 partidos y 50 goles. Junto a Aitor Sanz es uno de los referentes del vestuario tinerfeñistas y pieza básica sobre la que se ha cimentado las bases del próximo ascenso.