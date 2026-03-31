El estudiante que fundó un imperio: la épica historia del Galatasaray, rival del CB Canarias

La historia del Galatasaray, próximo rival del CB Canarias en la Basketball Champions League, no comienza en un despacho de lujo ni en un estadio imponente. Comienza en el otoño de 1905, en un aula de quinto curso del prestigioso Liceo de Galatasaray, en Estambul. Allí, un joven llamado Ali Sami Yen y sus compañeros de clase decidieron que el deporte no podía seguir siendo un monopolio de los extranjeros. En una época en la que griegos e ingleses dominaban la escena deportiva del Imperio Otomano, estos estudiantes se propusieron una misión que hoy suena a leyenda: jugar juntos como los ingleses, tener un nombre y un color, y derrotar a los equipos no turcos.
Ese espíritu de resistencia y orgullo es el que define al “León” turco (Aslanlar), una institución que empezó remendando balones viejos y que hoy es una de las entidades polideportivas más laureadas del planeta. El club que ahora se verá las caras con el equipo de Txus Vidorreta nació, literalmente, para desafiar imperios.
Ali Sami Yen: el arquitecto del orgullo otomano
Ali Sami Yen, el estudiante que fundó este imperio, no solo fue el primer presidente, sino el visionario que dotó al club de su identidad. Al principio, los colores eran el blanco y el rojo (por la bandera turca), pero tras ser vigilados de cerca por la policía del Sultán —que desconfiaba de cualquier asociación de jóvenes—, Ali Sami Yen buscó una combinación que transmitiera fuerza.
Tras visitar una tienda de telas en el bazar de Estambul, eligió el amarillo oro y el rojo fuego. “Buscaba el brillo del fuego que arde sobre nosotros y que nos llevará a la victoria”, escribió en sus memorias. Esos son los colores que el próximo rival del La Laguna Tenerife defenderá en el parqué del Santiago Martín, manteniendo viva una llama que se encendió hace más de 120 años.
De desafiar a los ingleses a retar al CB Canarias
La premisa fundacional de “vencer a los extranjeros” se cumplió con creces a lo largo del siglo XX. El Galatasaray se convirtió en el gran embajador del deporte turco, logrando hitos históricos tanto en fútbol como en baloncesto, donde conquistó la Eurocup en 2016. Su llegada a Tenerife no es un partido más; es el choque entre la estabilidad y el modelo de éxito del CB Canarias contra la mística volcánica de un club que representa a la élite intelectual de Estambul.
Su sección de baloncesto
Según los registros oficiales, en Turquía, el baloncesto se jugó por primera vez en 1904 en el Robert College. Un profesor estadounidense de educación física sentó las bases de este deporte en Turquía. Siete años después, en 1911, Ahmet Robenson, profesor de educación física en el Instituto Galatasaray, decidió introducir este nuevo juego a los estudiantes. Robenson, quien más tarde se convertiría en presidente del Galatasaray S.K., popularizó el baloncesto en Turquía.
El equipo dominó el baloncesto turco en la década de 1940 y ganó títulos en las décadas de 1950 y 1960, manteniéndose competitivo en la década de 1970. En la década de 1980, el Galatasaray ganó dos campeonatos más, en 1985 y 1986, y se alzó con el título en 1990. Durante gran parte de los años 90 y 2000, el Galatasaray atravesó dificultades. En 2013, el Galatasaray recuperó el campeonato turco.
El Galatasaray de hoy es un equipo de élite, con presupuestos que suelen duplicar a los de la zona media de la Liga Endesa, pero a la sombra de dos estructuras entre las mejores de Europa como son Efes Pilsen y Fenerbahce.