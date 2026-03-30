La Laguna Tenerife-Galatasaray. Es momento de pensar en uno de los encuentros más importantes de la temporada para el CB Canarias. Los de Vidorreta se han ganado el derecho a estar presentes en una Final Four de la BCL, aunque para eso habrá que derrotar a un gran equipo, como es el turco.
Porque la Final Four regresa a España
Tras las citas de Belgrado y Atenas, la Final Four de la Basketball Champions League se disputa este año en Badalona, lo que provoca que, para el aficionado canarista, sea más sencillo acudir si su equipo se clasifica.
Para las citas de Serbia y Grecia, el club organizó vuelos especiales, pero la distancia y los problemas de fechas -tener menos capacidad de maniobrabilidad-, condicionaron. Poder jugar en un lugar con mayores conexiones aéreas sería un premio para el aficionado si el equipo se clasifica, pero también para el propio equipo.
Porque Patty Mills debutará en la BCL en casa
Ya lo hizo frente al Zaragoza en Liga Endesa, pero por poder ver el estreno en casa de Patty Mills en un torneo como la BCL vale la pena comprar la entrada del La Laguna Tenerife-Galatasaray.
Ya no solo por su enorme calidad y su manera de entender el baloncesto como un espectáculo, para todo, también en su relación con los aficionados, la atención del baloncesto europeo estará este miércoles puesto en Mills y en este La Laguna Tenerife-Galatasaray.
Porque vienen aficionados turcos
No son muchos los clubes que traen muchos aficionados al Santiago Martín, pero este La Laguna Tenerife-Galatasaray traerá a la Isla a un buen número de seguidores otomanos.
Su espectacularidad y su manera de animar están fuera de toda duda y, además, después del rechazo del Gobierno de España a la agresión militar de Estados Unidos e Israel en Irán, las relaciones entre clubes turcos y españoles de todo tipo está al alza. Seguro, también con el CB Canarias.
Porque el primer partido suele decidir
Claro que un 0-1 (o un 1-0) no sentencia la eliminatoria, pero en series tan cortas el primer encuentro puede marcar mucho el futuro del equipo que cae derrotado.
Teniendo en cuenta que el Galatasaray tratará de que el ambiente en su pabellón sea muy intimidatorio, le toca al Santiago Martín empujar a los suyos. El factor cancha tiene que hacerse valer desde la grada, no solo con la titularidad de la pista.
Por el duelo Vidorreta-Pozzecco
En el La Laguna Tenerife-Galatasaray se verán dos grandes plantillas y dos grandes entrenadores. Txus Vidorreta es de sobra conocido por su riqueza táctica, por su capacidad para trampear los partidos siempre sorprendiendo con algo nuevo y su trayectoria en la BCL lo avala.
Enfrente, el temperamental Gianmarco Pozzecco que llegó este curso al Galatasaray y se ha manifestado públicamente como un acérrimo seguidor más de los otomanos.
En su segundo experiencia lejos de Italia como entrenador principal, Pozzecco ha desvelado su intención de hacer carrera en el club. La Mosca Atómica lo apodan, quizás es el mejor ejemplo de su temperamento.
Porque son dos grandes plantillas
La llegada de Patty Mills ha reforzado una de las mejores plantillas de la BCL como es la del CB Canarias, pero el Galatasaray lleva varias temporadas con un proyecto claro, que le aporta solidez.
Errick McCollum es el tercer máximo anotador del torneo, con casi 19 tantos por compromiso, pero James Palmer JR no le va a la zaga con 14,2. Fabian White Jr completa un trío tremendo, capaz de imponerse a cualquier rival.