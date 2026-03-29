La Laguna Tenerife activa el modo apisonadora contra el Zaragoza (99-76)

La Laguna Tenerife se impuso con claridad al Casademont Zaragoza en otro sensacional partido de los de Vidorreta. La defensa local rozó la perfección en varios momentos del duelo y en ataque, ahora mismo, la aurinegra es una plantilla con muchos puntos en sus manos.
En el día del debut de Patty Mills en casa el que brilló, una vez más, fue el bloque.
El ataque canarista se mostraba fluido, ante un Zaragoza superado pese a que logró recortar diferencias gracias a su tiro exterior (26-15).
El 29-20 del final del primer cuarto se antojaba hasta corto visto lo visto.
El Zaragoza había mejorado en sus prestaciones. Wright resultaba imparable por momentos y Vidorreta rotaba a sus jugadores -todos, menos Sastre, habían jugado a falta de cinco minutos por disputarse-, cuando los maños se acercaron a solo cinco puntos (38-33).
De la mano de Shermadini, La Laguna Tenerife volvió a castigar a su rival (46-35) y un triple sobre la bocina de Marcelinho dejó las cosas en 53-38 al descanso.
La Laguna Tenerife sentencia
El Canarias se disparó en el marcador cuando solo se habían jugado dos minutos de esta manga (60-41). Zaragoza trataba de volver a recortar diferencias pero sobre todo, lo hacía desde el tiro exterior, con escaso aciertdo (68-50).
El 73-57 volvía a antojarse algo corto al acabar el tercer cuarto.
La Laguna Tenerife logró controlar el duelo sin demasiados sobresaltos con Huertas y Fitipaldo en modo estelar (88-61).
Aunque lo llamativo era el ataque, lo cierto es que la defensa local era absolutamente descomunal cuando Mills levantó al público de sus asientos con otro triple punteado (91-61).
El resultado final fue el fiel reflejo de lo que se vio sobre el parquet.