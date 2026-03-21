Fred. Olsen mantiene cerrada la línea costera de La Gomera por la borrasca Therese

La naviera Fred. Olsen ha informado este sábado de que mantiene cancelada durante esta jornada la línea costera de La Gomera, que une Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián, por las condiciones meteorológicas adversas.
A través de sus redes sociales, Fred. Olsen ha señalado que se trata de una línea, operada con el buque Benchi Express, donde los pasajeros pueden utilizar medios alternativos para trasladarse por tierra.
La línea se mantiene cerrada desde el pasado miércoles por precaución ante los efectos de la borrasca Therese, que mantiene en alerta por lluvia, viento y fenómenos costeros a toda Canarias.