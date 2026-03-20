La Aemet emite una actualización del aviso especial por la borrasca Therese en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una actualización del aviso especial por la borrasca Therese en Canarias, confirmando que el episodio de lluvias intensas, viento fuerte y oleaje continuará afectando al Archipiélago durante los próximos días.
El organismo estatal mantiene un grado de probabilidad alto (más del 70%) y advierte de un escenario meteorológico adverso que ya está dejando incidencias en varias Islas.
Lluvias intensas, viento fuerte y riesgo de inundaciones
La Aemet prevé que se puedan superar los 300 mm de precipitación en zonas de La Palma y Tenerife, lo que incrementa el riesgo de crecidas de barrancos, inundaciones locales y desprendimientos que podrían afectar a carreteras y núcleos habitados.
Además, las rachas de viento del suroeste podrían superar los 90 km/h en zonas altas y expuestas, especialmente en cumbres y vertientes a sotavento.
Olas de más de 5 metros en las costas
El aviso también destaca un temporal marítimo significativo, con olas que podrían superar los 5 metros, lo que supone un riesgo en paseos marítimos, infraestructuras costeras y zonas próximas al litoral.
Tormentas, granizo y persistencia del temporal
Durante este viernes se espera un aumento de la inestabilidad, con chubascos fuertes acompañados de tormentas y granizo, especialmente en las Islas occidentales.
El sábado continuará el episodio con precipitaciones persistentes y viento intenso, mientras que el domingo podría producirse una ligera mejoría, aunque todavía con condiciones adversas en áreas expuestas.
¿Cuándo mejora el tiempo en Canarias?
De cara al lunes, la Aemet apunta a una progresiva debilitación de la borrasca Therese, aunque persistirá la inestabilidad en Canarias, con lluvias más débiles pero aún presentes.