sucesos

¿Te robaron el móvil en Tenerife? La Guardia Civil pilla a un pasajero en Los Rodeos con 47 teléfonos en la maleta

Los agentes interceptaron al joven de 28 años cuando intentaba facturar su equipaje hacia la Península
La Guardia Civil pilla a un pasajero en Los Rodeos con 47 teléfonos en la maleta. | DA
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna, han procedido a la detención de una persona, varón de 28 años de edad y residente en Lleida, acusado de un delito de receptación.

Los hechos sucedieron cuando los agentes de servicio que realizan las oportunas inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto, detentan mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X), en la maleta de un pasajero con un vuelo a la península, 47 teléfonos móviles, por lo que se procede a localizar al pasajero titular de la misma.

Una vez se persona el propietario del equipaje, se procede a la apertura del mismo, verificando que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin poder acreditar su procedencia legal o propiedad. En la inspección algunos de los dispositivos aparecen en base de datos como sustraídos por denuncias previas de robo/hurto.

La Guardia Civil está realizando gestiones con otros cuerpos policiales para localizar a los propietarios de los mismos.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la autoridad Judicial competente.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425.

