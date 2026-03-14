Incendio en Padre Anchieta: colas kilométricas en la TF-5

Máxima alerta en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico de Tenerife. Los servicios de emergencia han sido activados de urgencia este sábado tras declararse el incendio de un vehículo en la vía paralela a la TF-5, justo en la entrada a la estratégica rotonda de Padre Anchieta, en San Cristóbal de La Laguna.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias, en el lugar se encuentran trabajando efectivos de los Bomberos de Tenerife, que centran sus esfuerzos en sofocar las llamas para evitar que el fuego afecte a la vegetación cercana o a otros vehículos.
En la zona también se han desplegado patrullas de la Guardia Civil y personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, quienes se encargan de regular la circulación y asegurar el perímetro. Debido a la espectacularidad de la columna de humo y la posición del vehículo afectado, se están registrando retenciones y lentitud en el acceso a la autopista del Norte.
Se recomienda a los conductores que extremen la precaución al circular por este tramo y que sigan las indicaciones de las autoridades presentes en la vía mientras finalizan las labores de limpieza y retirada del vehículo calcinado.