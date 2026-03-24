Tenerife eleva la emergencia a nivel 2 y solicita la intervención de la UME ante el impacto de la borrasca Therese

Situación de “extrema alerta” en la isla de Tenerife tras elevarse los avisos meteorológicos. A las 20:39 horas de este martes, la dirección del Plan de Emergencias Insular (PEIN) ha resuelto actualizar a situación de EMERGENCIA todas las actuaciones en el territorio insular debido al impacto crítico de la borrasca ‘Therese’.
La decisión técnica se ha tomado tras la emisión de un aviso de nivel rojo (peligro extraordinario) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de precipitaciones torrenciales con acumulados de 60 mm en una sola hora. Ante la gravedad del fenómeno, el Cabildo ha activado los protocolos de máxima protección civil previstos en el PEFMA y el PEINCA.
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
Uno de los puntos clave de la resolución emitida por la dirección del Plan es la solicitud formal de incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al dispositivo insular. Ante la imposibilidad de movilizar estos recursos bajo el actual nivel insular y dada la magnitud de las inundaciones y desprendimientos que ya se registran en la isla, la dirección ha determinado:
- Elevar la situación a Emergencia de Nivel Autonómico: Se ha solicitado formalmente a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias que asuma el mando para coordinar recursos de mayor alcance.
- Despliegue militar: La petición de la UME busca reforzar las tareas de rescate y asistencia en las zonas más críticas, como el área metropolitana y el norte de la isla, donde la saturación del suelo y las escorrentías suponen un riesgo vital para la población.
Resolución oficial inmediata
La resolución, firmada por la Directora del Plan PEIN, establece la entrada en vigor de estas medidas de forma inmediata. Esta actualización jurídica permite movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles en el archipiélago y el Estado para hacer frente a una de las borrascas más intensas de la última década.
Las autoridades reiteran el llamamiento a la población: no salgan de sus viviendas. El sistema ES-Alert ya ha comenzado a emitir señales en los dispositivos móviles para asegurar que ningún ciudadano ignore la orden de confinamiento preventivo en las zonas de mayor riesgo.