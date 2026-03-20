Canarias blinda su vigilancia volcánica: estrena un sistema de IA capaz de detectar sismos imperceptibles

La Universidad de La Laguna ha desarrollado algoritmos avanzados capaces de filtrar de forma adaptativa el ruido en las señales sísmicas, lo que permite mejorar significativamente la detección de eventos de baja magnitud, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
La colaboración entre ambas instituciones se produce en el marco del proyecto DIGIVOLCAN, orientado al desarrollo de una infraestructura digital para la previsión de erupciones volcánicas en Canarias, ha explicado Involcan en sus redes sociales.
El objetivo de esta cooperación es la aplicación de metodologías innovadoras para la detección temprana de actividad volcánica y la principal contribución de la Universidad de La Laguna ha consistido en el diseño, implementación y validación de los citados algoritmos avanzados, ha continuado la institución científica.
También ha precisado Involcan que estos desarrollos se integran plenamente en la infraestructura digital de Involcan, lo que posibilita el análisis en tiempo real de los datos y facilita una toma de decisiones más ágil y fundamentada por parte de la comunidad científica y las autoridades competentes.
DIGIVOLCAN es un proyecto liderado por Involcan y en el que también participan el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la ULL, la Universidad de Granada y la empresa Aragón Photonics Labs para poner en marcha un sistema para el análisis automático de los datos de vigilancia volcánica.
La finalidad de DIGIVOLCAN es poner en marcha un sistema para el análisis automático de los datos de vigilancia volcánica, registrados por Involcan, a través de tecnologías punteras basadas en inteligencia artificial, según explica el ITER.
Estas herramientas fortalecerán el sistema de alerta temprana volcánica en Canarias, que se configurará como un «laboratorio natural» de excelencia en tema de vigilancia volcánica.
El proyecto prevé también la realización de una interfaz web para la visualización de los datos elaborados que podrá ser utilizada por las autoridades de protección civil, así como por toda la ciudadanía.
Este proyecto está co-financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco de los proyectos de I+D+i en líneas estratégicas 2022, el Involcan y el ITER.