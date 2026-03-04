Cuatro jóvenes canarios, atrapados en Tailandia por el cierre del espacio aéreo con motivo de la guerra: “Solo queremos volver”

Lo que iba a ser un viaje de 15 días se ha convertido en una situación de incertidumbre para cuatro jóvenes de Santa Cruz de Tenerife que permanecen atrapados en Tailandia tras la cancelación de su vuelo de regreso por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio, provocado por la escalada de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.
María Jesús Tomé Martín, Guayarmina, Borja y Juan debían volver a España con escala en Dubái, pero el vuelo fue cancelado horas antes de partir. Desde entonces, se alojan en un hostal y asumen todos los gastos con sus propios recursos.
“La aerolínea solo nos dice que está todo a la espera. El reembolso no nos compensa porque los billetes ahora superan los 2.000 euros”, explica María Jesús.
Las gestiones con la Embajada de España en Tailandia y en Madrid, según denuncian, tampoco han dado resultados. Mientras tanto, buscan alternativas vía Londres o China, pero los precios son inasumibles y temen nuevas cancelaciones.
Además, aseguran que no son los únicos afectados. Tras hacer pública su situación, han contactado con otros españoles atrapados, algunos sin recursos suficientes o con problemas para acceder a medicación.
“Entendemos que la situación es complicada, pero necesitamos información clara y ayuda. La incertidumbre es lo peor. Solo queremos volver”, concluyen.
Mientras esperan una solución que no termina de llegar, los cuatro amigos intentan apoyarse mutuamente y mantener la calma a miles de kilómetros de casa. Cada día que pasa aumenta la incertidumbre y el desgaste emocional de no saber cuándo podrán regresar a Tenerife y reencontrarse con sus familias. “Estamos intentando ser fuertes, pero es difícil”; lo único que piden es no sentirse abandonados en medio de un conflicto que les sorprendió lejos de casa.