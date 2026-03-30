Confirmado por la Seguridad Social: retrasar la jubilación garantiza una subida anual del 4% en la pensión

La Seguridad Social confirma un aumento del 4% en la cuantía de la pensión por cada año de demora en la jubilación. Este beneficio incentiva la prolongación de la vida laboral mediante tres modalidades: incremento porcentual, pago único o un modelo mixto.
Los trabajadores deben alcanzar la edad ordinaria y poseer 15 años cotizados.
La jubilación demorada permite a los empleados y autónomos elevar sus ingresos tras cumplir la edad legal de retiro. Actualmente, la edad ordinaria se fija en los 65 años con 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen este periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse.
La jubilación demorada
El artículo 210.2 de la Ley General de Seguridad Social regula este complemento económico actual. Los interesados eligen entre tres opciones de cobro según sus necesidades financieras. La primera alternativa ofrece una subida del 4% anual sobre la prestación base por cada año extra trabajado.
Desde el segundo año de demora, la norma permite fraccionar este derecho. Un trabajador que sume entre seis y 12 meses adicionales recibirá un incremento del 2%. Por ejemplo, una pensión de 1.000 euros subirá 80 euros mensuales si se retrasa el retiro dos años.
La segunda opción consiste en un pago único inmediato. La administración calcula esta cifra mediante una fórmula técnica basada en los años cotizados.
El importe base aumenta un 10% si el beneficiario supera los 44 años y seis meses de cotización.
El sistema también contempla periodos inferiores al año a partir del segundo ejercicio de demora. Si el empleado trabaja seis meses adicionales tras los dos primeros años, percibirá la mitad de la cantidad base.
Existe además una fórmula mixta que combina el aumento mensual con el abono de una cifra fija.
Cómo calcular la jubilación
El organismo dispone de un simulador de jubilación en su sede electrónica. Esta herramienta digital calcula la estimación exacta de la futura prestación según los datos laborales del usuario.
El simulador analiza las tres modalidades disponibles para facilitar la toma de decisiones sobre la vida laboral activa.