El año 2026 arranca con un horizonte de esperanza para las familias canarias. La combinación de una nueva inyección económica y un refuerzo legal sin precedentes promete transformar el día a día de miles de hogares. Ayuda de 2.400 euros y jornada a la carta: las dos grandes noticias para padres y madres este 2026 ya están en boca de todos, pero ¿cómo se pueden solicitar y qué requisitos hay que cumplir?
La ayuda de 2.400 euros: un respiro para el bolsillo familiar
La primera gran noticia es la consolidación de la prestación por crianza. El Gobierno ha confirmado una ayuda directa que asciende a 2.400 euros anuales por cada hijo menor de edad (abonados en cuotas mensuales de 200 euros). Esta medida busca universalizar el apoyo a la infancia, aliviando los costes de alimentación, educación y cuidados que tanto pesan en la cesta de la compra en el Archipiélago.
A diferencia de otras deducciones fiscales, este ingreso pretende ser una red de seguridad inmediata para los padres. Esta ayuda es totalmente compatible con la segunda gran novedad del año: la mejora sustancial en la conciliación laboral hijos mediante la denominada “jornada a la carta”.
Jornada a la carta: conciliación laboral hijos sin bajar el sueldo
El concepto de “jornada a la carta” se apoya legalmente en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Muchas familias creen erróneamente que para cuidar de sus hijos deben pedir una reducción de jornada y, por tanto, cobrar menos. Sin embargo, la ley ahora blinda la posibilidad de adaptar la jornada sin tocar la nómina.
Cualquier persona trabajadora con hijos menores de 12 años tiene derecho a solicitar adaptaciones en la duración y distribución de su tiempo de trabajo. Esto incluye:
- Cambios de turno: Pasar de tardes a mañanas o fijar turnos estables.
- Flexibilidad de entrada y salida: Adaptarse a los horarios escolares.
- Teletrabajo: Realizar parte o la totalidad de la jornada desde casa si las funciones lo permiten.
La conciliación laboral hijos bajo esta modalidad obliga a la empresa a negociar de buena fe. Si la compañía se niega, debe demostrar con datos técnicos u organizativos por qué no es viable el cambio. En 2026, la justicia está siendo especialmente estricta con las empresas que deniegan estas peticiones sin una justificación real.
¿Cómo solicitar estos derechos en 2026?
Para acceder a la conciliación laboral hijos y la jornada adaptada, el trabajador debe presentar una solicitud por escrito a la empresa detallando sus necesidades. La empresa tiene 30 días para responder. Es fundamental contar con asesoramiento o conocer bien el convenio colectivo de aplicación, aunque el Estatuto de los Trabajadores siempre actúa como base mínima garantizada.
En cuanto a la ayuda de los 2.400 euros, el proceso se ha simplificado mediante la sede electrónica de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, permitiendo que el ingreso se realice de forma automática para quienes ya reciben prestaciones por hijo a cargo o cumplen los umbrales de renta establecidos.
El papel de los tribunales en la conciliación
Cuando no hay acuerdo entre el “Jefe” y el empleado, el conflicto llega a los Juzgados de lo Social. En lo que va de 2026, las sentencias están reconociendo no solo el derecho al cambio de horario, sino incluso indemnizaciones por daños morales si la empresa pone trabas injustificadas a la conciliación laboral hijos.
En definitiva, Canarias se encamina hacia un modelo donde el trabajo no sea un obstáculo para ver crecer a los hijos. La ayuda económica y la flexibilidad horaria son las dos caras de una misma moneda que busca, por fin, que la conciliación sea real y no solo una declaración de intenciones.