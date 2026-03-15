La Filmoteca CajaCanarias proyecta el film ‘Mustang’

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias continúa con su ciclo de cine de marzo, Nombres propios, explorando la construcción de la identidad y el derecho a decidir quiénes somos. En esta segunda proyección, la película protagonista es Mustang (2015), que se exhibe hoy lunes (19.00 horas) en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en www.cajacanarias.com.
Mustang, de Deniz Gamze Ergüven, narra la lucha de cinco hermanas huérfanas contra las imposiciones familiares y sociales que intentan moldear sus cuerpos y destinos. Las protagonistas viven con su abuela y su tío en un pueblo del norte de Turquía. Tras un inocente juego con chicos en la playa, son acusadas de comportamiento indecente.
A partir de ahí, la casa se convierte en una prisión: les prohíben salir, las preparan para el matrimonio y las someten a pruebas de virginidad. Pero las hermanas resistirán como pueden a esta progresiva anulación de su libertad, buscando cualquier resquicio para escapar de un destino impuesto.