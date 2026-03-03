La Fundación Cristino de Vera exhibe este martes el film ‘¿Cuándo volverá a ser lo que nunca fue?’

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, en colaboración con el Goethe-Institut de Madrid, exhibe el film ¿Cuándo volverá a ser lo que nunca fue? como clausura de su ciclo de cine alemán. El largometraje, dirigido por Sonja Heiss en 2022, se proyectará en versión original subtitulada al castellano este martes (19.00 horas) en la sede de la fundación (calle San Agustín, 18, La Laguna), con entrada libre hasta completar el aforo.
Ambientada en el universo cerrado, y a la vez profundamente humano, de una clínica psiquiátrica dirigida por su propio padre, ¿Cuándo volverá a ser lo que nunca fue? sigue a Joachim, un niño que crece entre pasillos hospitalarios y pacientes que terminan convirtiéndose en parte esencial de su mundo emocional.
La llegada de la pubertad abre paso al descubrimiento del amor y al dolor irreparable de la pérdida de su hermano, experiencias que marcarán para siempre su tránsito hacia la madurez. La película construye un relato sensible sobre la sensación de no encajar y la dificultad de encontrar un lugar propio en un mundo que, en ocasiones, resulta demasiado grande.