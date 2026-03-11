baloncesto

La Laguna Tenerife gana al Gran Canaria para clasificarse como líder de la BCL (79-76)

Marcelinho Huertas vuelve a liderar a los aurinegros
EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife se impuso al GRan Canaria, entrenado como primero de grupo en la siguiente fase de la Basketball Champions League (BCL). Fue un partido intenso y emocionante que, una vez más, tuvo en Huertas a su principal actor.

Intercambio de canastas entre La Laguna Tenerife y Granca (8-7) hasta que los locales comenzaron a mover el balón con fluidez (15-9).

Un parcial de 0-8 igualó las cosas (15-17) cuando el Gran Canaria mejoró en su faceta defensiva.

Con 23-24 acabó la primera manga.

Dos triples, de Marce y Abromaitis, pusieron el 29-24, obligando a Lakovic a parar el duelo. En este cuarto los equipos estuvieron menos acertados en ataque pero, con todo, La Laguna Tenerife fue superior logrando la mayor renta a su favor (41-32). El Gran Canaria fallaba mucho desde el exterior.

Los canaristas, mejores hasta el momento llegaron al descanso con 43-34. El 4 de 16 en triples de los visitantes eran un lastre importante para ellos.

La Laguna Tenerife salió con una marcha más y se puso 46-34 pero cuando el Gran Canaria subió la intensidad defensiva la dinámica cambió, sobre todo de la mano de Robertson.

Cuando los locales volvieron a mover bien el balón dieron buena cuenta de su rival (60-52). Restaba un minuto por jugarse y, por fin, el Santiago Martín se había metido en partido.

Un triple sobre la bocina de Marce volvió a lanzar a los suyos cuando sonaba la bocina de final de cuarto (63-52).

El 66-52 fue la máxima diferencia a favor de La Laguna Tenerife una vez arrancó la manga.

CUando el Gran Canaria volvió a apretar las cosas, con Robertson nuevamente, la labor en el rebote del Canarias permitió a los locales mantener diferencias (78-67).

El 79-76 final vuelve a dejar al Canarias como ganador de un derbi canario tras perder dos de forma consecutiva.

