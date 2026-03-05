La película ‘Cuántica Rave’ celebra en el Festival de Málaga su estreno nacional

La película Cuántica Rave, dirigida por el cineasta sevillano Paco Campano y producida por la tinerfeña Insularia Films y la sevillana La Zanfoña Producciones, tendrá su estreno nacional el próximo jueves, 12 de marzo, en la sección ZonaZine del Festival de Málaga, que comienza este viernes y se prolonga hasta el día 15.
La cinta, una comedia musical de ciencia ficción, obtuvo en su estreno internacional el premio a la mejor película, además de otros cuatro galardones, en el Miami International Science Fiction Film (MiSciFi), en Estados Unidos.
Cuántica Rave, protagonizada por Antonio Dechent, Pablo Carbonell, Javier Botet y África de la Cruz, se presenta como un largometraje de ciencia ficción y, a la vez, como una comedia musical que narra la historia de un cantante y una activista dj que, en un universo moribundo y cuajado de agujeros negros, buscan una mítica fiesta que se esconde más allá de los límites del cosmos.
La mayor parte de su metraje se rodó en un plató construido dentro de la nave Singer, un edificio en pleno centro de Sevilla que en su día albergó una fábrica textil y, posteriormente, talleres de cerámica y restauración. Su interior se transformó por completo en una astronave.
Gracias a Sevilla Film Office y a Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, el equipo logró también la cesión del antiguo Colegio de Cervantes en la calle Becas, que albergó los procesos de vestuario, arte y maquillaje. “Construimos una nave dentro de una nave”, señaló Campano, quien adelantó que, aunque existieran retoques digitales, el grueso de la película revive la atmósfera de la ciencia ficción clásica y artesanal.
“Nuestra primera colaboración con La Zanfoña -señala el tinerfeño JuanMa V. Betancort- fue con Playing Lecuona, un ambicioso proyecto musical con gran impacto internacional que nos dio muchas alegrías. Coproducir Cuántica Rave es un acto de reivindicación orgánica en torno a los géneros en los que más nos apetece trabajar: la música y el cine de género”.