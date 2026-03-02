Prepárate para la Luna de Sangre de mañana: así podrás verla en Canarias

El universo tiene preparado para mañana su primer gran despliegue visual de este año. Tal como marca el calendario astronómico, este martes 3 de marzo se producirá el esperado eclipse lunar total 2026, un evento que transformará por completo la apariencia de nuestro satélite en lo que popularmente se conoce como “Luna de Sangre”.
En Canarias, las condiciones del cielo suelen ser privilegiadas para este tipo de eventos, convirtiendo al Archipiélago en uno de los mejores observatorios naturales del Atlántico para seguir este fenómeno sobrecogedor.
¿Por qué se vuelve roja la Luna?
Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. Al cruzar nuestro satélite la zona de sombra más densa del planeta (la umbra), la atmósfera terrestre actúa como un prisma, desviando solo la luz roja hacia la superficie lunar. El resultado es un tono carmesí profundo que podrá observarse sin necesidad de equipos especiales ni protección ocular.
Más de 80 minutos de “Luna de Sangre”
La fase de totalidad, el momento álgido en el que el satélite se sumerge por completo en la penumbra y adquiere su color característico, tendrá una duración estimada de entre 80 y 82 minutos. No obstante, el ciclo completo del eclipse, incluyendo sus fases parciales, se extenderá durante más de cinco horas, ofreciendo una ventana amplia para los observadores y fotógrafos en las Islas.
Dato clave: La intensidad del color rojo dependerá de las condiciones atmosféricas. Cuantas más partículas o nubes haya en la atmósfera terrestre, más oscuro y profundo será el tono que adopte la Luna de Sangre.
Guía para verla en Canarias: Consejos y visibilidad
Aunque la visibilidad óptima de este eclipse lunar total de 2026 se centrará en zonas del Pacífico y América, en el Archipiélago canario el evento podrá seguirse de forma parcial o mediante retransmisiones en streaming de alta calidad ofrecidas por la NASA y observatorios internacionales si las condiciones meteorológicas locales complican la visión directa.
Para quienes decidan mirar al cielo de mañana, estas son las recomendaciones:
- Baja contaminación lumínica: Aléjate de los núcleos urbanos de Santa Cruz o Las Palmas. Los miradores de las cumbres (como el Teide o el Roque de los Muchachos) son puntos imbatibles.
- Sin protección especial: A diferencia de los eclipses de sol, este evento es completamente seguro para la vista.
- Usa prismáticos: Aunque se ve a simple vista, unos prismáticos básicos te permitirán captar mejor los relieves lunares bajo la inusual luz rojiza.
Mañana, unos 2.500 millones de personas en todo el mundo estarán pendientes del cielo. Prepárate, porque la primera gran cita astronómica del año promete no dejar a nadie indiferente.