No hay romería en el Archipiélago donde no destaque su silueta blanca y elegante. La manta esperancera Tenerife es, posiblemente, la pieza más reconocible de nuestra indumentaria, pero tras sus pliegues se esconde una historia de necesidad, adaptación y un sorprendente origen británico que la ha convertido en un icono de la identidad canaria.
Aunque hoy la asociamos al orgullo de nuestra tierra, la realidad es que la manta esperancera Tenerife no nació como una prenda de vestir, sino como una solución ingeniosa de los campesinos frente al clima extremo del monte.
De las alcobas inglesas al monte de La Esperanza
El origen de esta prenda se remonta al siglo XIX. Por aquel entonces, la isla mantenía un intenso comercio con Inglaterra. Entre las mercancías que llegaban al puerto destacaban las mantas de cama de lana pura, famosas por su capacidad térmica. Los agricultores y pastores de las zonas altas, especialmente de La Esperanza, empezaron a utilizar estas piezas para protegerse de la humedad.
Con el tiempo, lo que era una simple manta de cama se adaptó al cuerpo. Se le añadió un curioso plisado en el cuello para que pudiera sostenerse sobre los hombros y proteger la cabeza. Las rayas azules o negras que vemos en sus extremos no son aleatorias: eran las marcas de fábrica de los telares británicos de la época que daban forma a la manta esperancera Tenerife.
El papel clave de Los Sabandeños
Si bien la manta era común en el ámbito rural, su salto a la fama internacional y su consolidación como símbolo del folclore se debe en gran medida a la música. El grupo Los Sabandeños la adoptó como uniforme oficial, llevando la imagen de la manta esperancera Tenerife por todo el mundo. Desde ese momento, pasó de ser una prenda de trabajo humilde a un estandarte de la cultura canaria que hoy vemos en cada baile de magos.
¿Cómo distinguir una auténtica manta esperancera Tenerife?
Para los expertos y artesanos, no cualquier abrigo blanco es una pieza auténtica. La verdadera debe estar confeccionada con lana 100% virgen, un material que, aunque pesado, es impermeable y aislante. El secreto reside en el cosido del cuello, un proceso manual que requiere maestría para que la prenda tenga la caída adecuada sobre la espalda.
A pesar de la irrupción de materiales sintéticos, la tradición artesana en municipios como El Rosario lucha por mantener vivo el oficio. Poseer una manta esperancera Tenerife de lana auténtica es poseer una pieza de historia que, lejos de pasar de moda, se revaloriza en cada festividad local como un tesoro de nuestra artesanía.
Características y confección
Lo que hace única a la manta esperancera es su preparación:
- Material: Lana 100% virgen, generalmente en color crema o crudo con rayas azules o negras en los extremos.
- El “Cuello”: La parte más distintiva es el recogido en el cuello, donde la manta se pliega y se cose de forma que crea una especie de capucha o refuerzo para los hombros.
- Peso y protección: Es una prenda pesada, pero extremadamente eficaz contra la humedad y el frío del viento alisio.
Monumento a la manta esperancera
Sobre la fuente de la plaza tras la que comienza El Bosque de El Adelantado, en La Esperanza, se ha ubicado una estatua a la manta esperancera. Esta prenda es un preciado emblema del municipio.