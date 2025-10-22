William Levy se pone la manta esperancera: “Símbolo de la identidad canaria”

El Ayuntamiento de El Rosario acogió este martes a parte del equipo artístico y técnico del rodaje de la película Bajo un Fuego, segunda entrega de la saga Bajo un Volcán, que se filma desde hace varias semanas en distintos enclaves de La Esperanza.
La pareja protagonista, formada por el actor William Levy y la actriz Adriana Torrebejano, acudió acompañada por Kailey Levy, hija del intérprete cubanoestadounidense, quien participa por primera vez en una producción cinematográfica. También estuvieron presentes el director Martín Cuervo y los productores Eduardo Campoy y Guillermo Ríos, que fueron recibidos por el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil.
Durante el encuentro, el alcalde destacó “la importancia de que producciones cinematográficas de este nivel elijan nuestro Municipio como escenario natural, contribuyendo a la promoción cultural, turística y económica de El Rosario”.
El Ayuntamiento entregó detalles institucionales en agradecimiento por la visita y por la difusión que el rodaje aporta al municipio. Además, William Levy y Adriana Torrebejano fueron obsequiados con dos mantas esperanceras, símbolo de la tradición artesanal y la identidad canaria.
Desde el equipo de rodaje, agradecieron el cálido recibimiento y resaltaron la belleza de los paisajes de El Rosario y el apoyo logístico recibido durante las jornadas de grabación.
La película Bajo un Fuego se rueda en diversas localizaciones de La Esperanza, entre ellas la plaza del Adelantado, el campo de fútbol y el pabellón de deportes, consolidando al municipio como un atractivo escenario cinematográfico en Tenerife.