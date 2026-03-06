La marine que nunca existió: el último disparate propagandístico de Trump.

La política contemporánea lleva años compitiendo con la ficción, pero de vez en cuando aparece una historia que consigue superar incluso los límites del absurdo. La última tiene nombre propio —o más bien debería decirse nombre inventado— y uniforme militar. Se llama Jessica Foster. O eso creyeron durante semanas más de un millón de usuarios de Instagram que siguieron, comentaron y aplaudieron las publicaciones de una supuesta marine del ejército estadounidense que parecía salida de una campaña publicitaria de Hollywood: joven, atractiva, patriótica, impecablemente uniformada y, por supuesto, ferviente admiradora de Donald Trump. El detalle que convierte todo el asunto en una obra maestra del disparate político es que Jessica Foster no existe.
Nunca existió. Es un personaje generado con inteligencia artificial. Un fantasma digital que logró reunir cerca de un millón de seguidores antes de que muchos se dieran cuenta de que estaban interactuando con un algoritmo.
La historia podría parecer una anécdota pintoresca dentro del caos habitual de las redes sociales, pero en realidad es mucho más reveladora. Porque la aparición de esta supuesta soldado influencer —una mezcla improbable de patriota de manual y modelo de catálogo— ilustra hasta qué punto la propaganda falsa que se mueve entorno al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Aparición viral
La cuenta apareció discretamente en noviembre de 2025. En aquel momento no parecía diferente de las miles de cuentas que nacen cada día en Instagram: una fotografía de perfil cuidadosamente diseñada, una biografía breve y rotunda —soldado del ejército de Estados Unidos, patriota orgullosa, defensora de los valores americanos— y unas primeras publicaciones con estética militar.
Pero algo empezó a llamar la atención rápidamente. En apenas unas semanas, el perfil acumuló decenas de miles de seguidores. Poco después superaba los cientos de miles. Y todo ello con apenas cuarenta y tantas publicaciones.
El crecimiento era vertiginoso: cerca de un millón de seguidores con apenas cuarenta y cuatro publicaciones y siguiendo a unas cuarenta cuentas. Un éxito que muchas estrellas reales de internet tardan años en conseguir. El secreto del fenómeno era evidente. Jessica Foster representaba el ideal propagandístico perfecto para un determinado tipo de narrativa política. En las fotografías aparecía vestida con uniforme de combate, botas militares relucientes, gafas de sol tácticas y una bandera estadounidense ondeando al fondo. A veces posaba junto a vehículos blindados o helicópteros; otras veces, el escenario parecía una base militar en pleno entrenamiento.
Pero la estética bélica estaba cuidadosamente mezclada con la lógica del influencer moderno. El maquillaje impecable, las poses calculadas, la sonrisa permanente y la iluminación perfecta daban a las imágenes un aire de sesión fotográfica más que de maniobras militares.
El mensaje político era tan previsible como eficaz. Cada publicación incluía alguna referencia al patriotismo, al orgullo nacional o a la necesidad de defender los valores de Estados Unidos frente a enemigos difusos. Y, de manera casi inevitable, aparecía la figura de Donald Trump como el gran líder capaz de restaurar ese supuesto espíritu americano.
Culto a Trump
Jessica Foster no solo apoyaba al expresidente: lo celebraba con entusiasmo militante. Sus publicaciones repetían la misma narrativa una y otra vez: Trump como salvador nacional, el Partido Republicano como último bastión de los valores tradicionales y una juventud americana supuestamente movilizada para recuperar la grandeza del país. Era propaganda política empaquetada en formato Instagram. Un cóctel perfecto de estética militar, glamour de influencer y fervor patriótico diseñado para circular con facilidad por los algoritmos.
Hasta ahí, todo podría haberse interpretado como un ejemplo más de militancia digital. Las redes sociales están llenas de cuentas ideológicas, perfiles activistas y seguidores apasionados. Pero la historia dio un salto al terreno de lo surrealista cuando empezaron a aparecer fotografías cada vez más espectaculares. De repente, la joven marine parecía tener acceso directo a los centros de poder mundial. En algunas imágenes posaba sonriente junto a Donald Trump y Melania Trump. En otras aparecía con Volodímir Zelenski, como si fuera una figura diplomática de primer nivel.
Incluso había escenas que rozaban directamente la fantasía política. En una de ellas aparecía Nicolás Maduro supuestamente esposado mientras la influencer militar observaba la escena con gesto triunfal. Las combinaciones eran tan extravagantes que cualquier observador mínimamente escéptico habría levantado una ceja. Pero en el ecosistema de las redes sociales, donde la velocidad de consumo es inversamente proporcional al sentido crítico, miles de usuarios reaccionaron con entusiasmo.
Comentaban las publicaciones, las compartían, celebraban el supuesto patriotismo de la joven soldado y la felicitaban por su valentía. La cuenta seguía creciendo. Y lo hacía con una rapidez asombrosa. Cientos de miles de seguidores en cuestión de semanas, una interacción constante y una comunidad digital que parecía convencida de estar siguiendo a una auténtica heroína patriótica.
Primeras sospechas
El castillo de naipes empezó a desmoronarse cuando algunos analistas digitales comenzaron a examinar las imágenes con más detenimiento. En varias fotografías aparecían detalles sospechosos: sombras incoherentes, manos con dedos ligeramente deformados, insignias militares que cambiaban de posición entre una imagen y otra.
Eran pequeños errores, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Pero muy familiares para quienes conocen los fallos típicos de las imágenes generadas por inteligencia artificial. A partir de ese momento, el misterio dejó de serlo. La supuesta marine no era una persona real. Era una construcción digital. Todas las fotografías, los vídeos y las escenas políticas habían sido generados mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de producir imágenes hiperrealistas.
Jessica Foster era, literalmente, una influencer que nunca había existido fuera de los servidores de un ordenador. Y aun así había logrado reunir a cientos de miles de seguidores.
Seguidores reales
Lo más fascinante —o inquietante— no es la falsedad del personaje. La tecnología actual permite crear rostros y escenas ficticias con relativa facilidad. Lo verdaderamente revelador es que cientos de miles de personas no solo creyeron en la existencia de Jessica Foster, sino que interactuaron con ella como si fuera una figura real. Muchos comentarios mostraban una admiración sincera. Agradecimientos por su supuesto servicio militar, mensajes de orgullo patriótico o elogios a su apoyo a Donald Trump.
Algunos observadores de redes sociales señalaron además un patrón significativo. Una parte considerable de los seguidores que interactuaban con la cuenta pertenecía a un sector de usuarios de mayor edad, menos familiarizado con los mecanismos de manipulación digital. Para ese público, la mezcla de uniforme militar, belleza glamorosa y discurso patriótico resultaba especialmente convincente. La fórmula funcionó exactamente como estaba diseñada para hacerlo.
Propaganda digital
En realidad, el episodio de Jessica Foster no es un caso aislado sino un síntoma de algo más profundo. Durante años, las redes sociales han sido terreno fértil para la propaganda política, las noticias falsas y las campañas de manipulación. Pero la llegada de herramientas de inteligencia artificial generativa introduce una dimensión completamente nueva. Ahora no solo se pueden manipular hechos reales. También se pueden inventar personas.
En ese contexto, la aparición de una supuesta marine influencer que glorifica a Donald Trump encaja casi demasiado bien en el universo mediático que rodea al expresidente.Trump ha construido gran parte de su carrera política sobre la lógica del espectáculo permanente: titulares exagerados, confrontaciones mediáticas y una relación bastante flexible con la realidad.En un ecosistema así, la frontera entre propaganda y entretenimiento se vuelve cada vez más difusa.
Jessica Foster representa, en cierto modo, la evolución natural de ese modelo en la era de la inteligencia artificial. No es necesario que una celebridad real apoye a un político si se puede crear una desde cero. No hace falta convencer a un soldado auténtico para que haga propaganda si se puede inventar uno digitalmente perfecto: joven, atractivo, siempre disponible para posar junto a líderes mundiales y siempre dispuesto a elogiar al líder adecuado
La gran incógnita sigue siendo quién creó la cuenta. Podría tratarse de un experimento propagandístico, de un proyecto de marketing digital o simplemente de alguien buscando viralidad en internet. Pero la identidad del autor es casi lo de menos. El verdadero problema es que el experimento funcionó. Durante semanas, miles de personas interactuaron con un personaje ficticio creyendo que era una figura real del ejército estadounidense.
Realidad artificial
La historia de Jessica Foster es, en el fondo, una metáfora bastante precisa del momento informativo que vivimos. Un tiempo en el que la tecnología permite fabricar realidades alternativas con una facilidad inquietante y en el que las redes sociales amplifican cualquier contenido que encaje con las creencias previas de su audiencia.
La combinación es explosiva: algoritmos capaces de crear ficción hiperrealista y comunidades digitales dispuestas a creer en ella. El episodio termina dejando una imagen casi grotesca. Una influencer inexistente, creada por inteligencia artificial, convertida en heroína patriótica de miles de seguidores que celebraban sus mensajes políticos sin sospechar que estaban hablando con una máquina.
Una soldado fantasma que posa con presidentes, deportistas y dictadores en escenas que jamás ocurrieron. Y quizá ahí reside la lección más inquietante de toda esta historia. Durante décadas se dijo que en política la percepción podía llegar a ser tan importante como la realidad. Hoy parece que hemos dado un paso más allá.
En la era de la inteligencia artificial, ni siquiera hace falta que la realidad exista. Basta con que el algoritmo la invente… y que alguien, en algún rincón de internet, esté dispuesto a creerla.