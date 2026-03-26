La gastronomía del archipiélago vuelve a brillar con luz propia en el panorama nacional. El mejor cachopo de Canarias se cocina en el sur de Tenerife, concretamente en los fogones del Grupo Taberna Vasca, que ha logrado una gesta sin precedentes en el prestigioso Concurso Internacional al Mejor Cachopo del Mundo. La gran final, celebrada el pasado 23 de marzo en Oviedo (Asturias), ha confirmado que el nivel culinario de las Islas no tiene nada que envidiar a la cuna de este plato.
Un palmarés histórico para el mejor cachopo de Canarias
El certamen, impulsado por la Guía del Cachopo, ha coronado a la Taberna Vasca Txupinazo, ubicada en Los Cristianos, como el referente absoluto de este plato en la región. Su propuesta ganadora, el cachopo de solomillo de ternera con boletus, trufa y cecina, se alzó con el título de mejor cachopo de Canarias, cautivando al jurado por su equilibrio de sabores y la calidad de su materia prima.
Sin embargo, el éxito del grupo no se detuvo ahí. El restaurante también se proclamó subcampeón del mundo en la categoría de pescado con una apuesta arriesgada y exquisita: el cachopo de bacalao con ajillo de gambas. Además, el local Gastrobélix completó el triplete de premios al recibir el reconocimiento a los mejores callos de Canarias, demostrando que el dominio de la cocina tradicional es una de sus grandes señas de identidad.
Tenerife, en la élite gastronómica mundial
Con estos nuevos reconocimientos, el Grupo Taberna Vasca —que engloba los locales Taberna Vasca, Gastrobélix y Taberna Iruña— acumula ya un total de ocho premios internacionales. Esta trayectoria, forjada tras tres años consecutivos de participación en el certamen, sitúa a Tenerife en el mapa mundial de los amantes de este plato asturiano por excelencia.
La final en Oviedo no es solo un concurso; es el escaparate más importante del sector, donde compiten restaurantes de toda España y de diversos países. Lograr ser finalista mundial con cinco candidaturas distintas es un hito que refuerza el posicionamiento del sur de Tenerife como un destino gastronómico de primer orden, capaz de atraer a turistas y residentes que buscan experiencias de alta calidad.
El secreto del éxito en Los Cristianos
¿Qué hace especial al mejor cachopo de Canarias? La clave reside en la innovación constante y en el respeto por el producto. El uso de ingredientes premium como el solomillo de ternera y la trufa eleva un plato tradicional a la categoría de alta cocina. Además, el grupo ha logrado diversificar su oferta, siendo finalistas también con las propuestas de la Taberna Iruña, lo que garantiza una experiencia de nivel en cualquiera de sus establecimientos.
Tras el éxito cosechado el pasado 23 de marzo, el objetivo del grupo es ambicioso: seguir evolucionando para alcanzar el primer puesto absoluto en las próximas ediciones y continuar llevando el nombre de Tenerife a lo más alto de los podios culinarios internacionales.