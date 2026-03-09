El cachopo XXL de Güímar que cuesta 26 euros y pueden comer hasta 4 personas: “Está jugoso”

Los creadores de contenido, Guachinches Modernos han vuelto a recorrer Tenerife en busca de nuevos platos que probar. En su último vídeo, visitan el restaurante La Plaza para mostrar uno de los platos que más está llamando la atención en su carta: un cachopo XXL que, según explica, está pensado para compartir entre varias personas.
Durante el vídeo, presentan el plato como uno de los grandes reclamos del local. El cachopo llega a la mesa acompañado de papas fritas y pimientos de padrón, con un tamaño que, según comentan, puede servir perfectamente para cuatro comensales. Un cachopo que no recuerda a los “típicos industriales o congelados” que se encuentran en otros lugares.
Los creadores del vídeo comienzan la experiencia con algunos entrantes que también forman parte de la propuesta del restaurante. Entre ellos, menciona el pan caliente acompañado de almogrote y alioli caseros, elaborados en el propio establecimiento.
@guachinchesmodernos ⚠️Más info aquí:👇 @laplazacafegastrobar se ha convertido ya en un lugar referente para comer en Güímar. 👉Tienen carta nueva y fuimos a probar sus platos Ropa vieja 11,50€ Queso frito 11,50€ Berenjena 13,50€ Cachopo 26€ Postre casero de La Tía Ana 🥰 6€ 🅿️ Hay parking público a unos metros ♿️ Es accesible 💳 Dispone de datáfono 📍 Pl. de San Pedro, 22, Güímar ⏰Abre todos los días ☎️ 822 70 69 84 Publicidad 👉comida de invitación . #guachinche #tenerife #guimar #cachapo #guachinches ♬ sonido original – Jonay&Joana
Nuevos platos en la carta
En la grabación también se presentan algunas incorporaciones recientes a la carta del restaurante. Una de ellas es la ropa vieja, un plato tradicional canario que, según explican, le recomendaron probar porque suele preferir las versiones más secas de esta receta. Sin embargo, destaca que en este caso el resultado es diferente de lo que esperaba: “No es tan seco como parece, está jugoso”, comenta tras probarlo.
Otra de las novedades que aparece en la grabación es la berenjena en tempura, que se presenta con queso rizo de cabra, cebolla caramelizada, almendras molidas y una salsa de mango.
Queso frito con miel de palma y gofio
Uno de los momentos que más llama la atención del vídeo es la presentación del queso frito, que el creador describe como una propuesta poco habitual. El plato llega cubierto con miel de palma, acompañado además de una bola de gofio dulce que se asemeja a una pella gofio.
Según comenta, el contraste entre el queso caliente, la miel y el gofio azucarado crea una combinación que no había visto antes en otros restaurantes.
Un local conocido en Güímar
El vídeo concluye con la valoración general del creador de contenido, que describe la experiencia como uno de esos momentos gastronómicos que “cambian el ánimo”, especialmente cuando se llega con hambre. También señala que el restaurante cuenta con aparcamiento público a pocos metros, lo que facilita la visita.
Finalmente, recomiendan el lugar como una referencia gastronómica en Güímar para quienes quieran probar este tipo de platos abundantes y pensados para compartir. Según explica en la grabación, el establecimiento “se lo ha ganado”.