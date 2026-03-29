La Semana Santa ya está aquí y, con ella, llega el aroma a canela, limón y miel que invade las cocinas del Archipiélago. Sin embargo, encontrar las mejores torrijas de Canarias no siempre es tarea fácil en un mar de opciones industriales. Este 2026, la prestigiosa revista Viajar ha puesto sus ojos (y su paladar) en nuestras islas para sentenciar cuáles son los templos obligatorios donde este dulce alcanza la categoría de obra de arte.
La receta parece sencilla sobre el papel: pan, leche, azúcar, canela, aceite, huevos y esa ralladura de limón que aporta el toque cítrico tan nuestro. Pero, como bien sabemos en la gastronomía canaria, no es solo la cocina, sino la mano del cocinero. En el caso de las torrijas, el dulce por excelencia de la vigilia, la variedad y la técnica marcan la diferencia entre un postre común y una experiencia religiosa.
Las mejores torrijas de Canarias: la joya de Santa Cruz de Tenerife
En la provincia tinerfeña, el trono tiene un nombre indiscutible: el Restaurante La Frasca. Este establecimiento, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y un prestigio consolidado en la capital tinerfeña, ha perfeccionado la fórmula de lo que muchos consideran la torrija perfecta.
Para aquellos que buscan las mejores torrijas de Canarias con un perfil tradicional e intenso, La Frasca es la parada obligatoria. Su secreto reside en la textura: son piezas extremadamente cremosas por dentro, casi fundentes, que contrastan con un exterior meticulosamente caramelizado. Esta capa crujiente no solo aporta una textura contundente, sino que eleva el dulzor a un nivel superior, convirtiéndola en el postre más deseado de la calle San Antonio y alrededores.
El toque vanguardista de Las Palmas: 1890 La Bodeguita
Cruzando el brazo de mar, en la provincia de Las Palmas, el ranking nos lleva directos a uno de los entornos más elegantes de la ciudad: el Hotel Santa Catalina. Allí, el restaurante 1890 La Bodeguita se ha ganado el título de servir la mejor torrija de la isla de Gran Canaria.
A diferencia de la propuesta tinerfeña, aquí la tradición se abraza con la innovación. Su propuesta para este 2026 incluye un acompañamiento que rompe moldes: tierra de galleta y una bola de helado artesanal. Al introducir el elemento congelado en el plato, logran un contraste térmico de sensaciones inigualables que realza el sabor del pan empapado en leche y especias. Es, sin duda, una de las mejores torrijas de Canarias para quienes buscan un final de comida refrescante pero sofisticado.
Un viaje desde la antigua Roma hasta las mesas canarias
Para entender por qué nos apasiona tanto este dulce, hay que mirar atrás. Aunque hoy las disfrutamos en cafeterías y restaurantes de lujo, la torrija es un plato documentado desde la Roma clásica del siglo I. A España llegó como un alivio necesario durante la Cuaresma, un periodo donde el ayuno y la abstinencia de carne obligaban a buscar alternativas altamente energéticas.
Se estima que en España se consumirán este año cerca de 10 millones de torrijas, y en las Islas la cifra no deja de crecer. Ya sea por su origen humilde de aprovechamiento de pan o por su evolución hacia la alta cocina, este postre sigue siendo el epicentro de las reuniones familiares en las siete islas.
Si este domingo de ramos o jueves santo te encuentras en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, ya tienes la hoja de ruta clara. No te conformes con menos: visita los templos que la revista Viajar ha encumbrado y descubre por ti mismo por qué estas son, oficialmente, las mejores torrijas de Canarias.