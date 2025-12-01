La tasca en Santa Cruz que mantiene la tradición desde 1992 y tiene las mejores torrijas: “Es excelente”

Situada muy cerca de la plaza Weyler, en la calle Juan Pablo II la Tasca La Frasca se presenta como uno de los sitios típicos para visitantes y habitantes de Santa Cruz de Tenerife.
Su propuesta combina cocina española tradicional, platos caseros y una carta que apuesta por el producto de calidad, desde los entrantes hasta las carnes y pescados.
El ambiente del local es uno de sus atractivos. Es un sitio acogedor, de esos que funcionan tanto para una comida informal como para una cena tranquila con amigos o familia. El servicio suele caracterizarse por la cercanía y la atención al detalle, lo que contribuye a crear una experiencia agradable.
En la Tasca La Frasca destacan sus carnes, su ensaladilla y su jamón al corte, platos que se han mantenido, casi, durante la fundación del local.
Las torrijas de la Tasca La Frasca
Uno de los platos más significativos de la tasca son sus torrijas, un postre que se asocia con la Semana Santa, pero que ha logrado colarse dentro de la cocina de vanguardia.
En 2024, Glovo desveló que las torrijas más solicitadas de Canarias aquel año fueron las que hace la Tasca La Frasca, que obtienen una puntuación máxima entre sus clientes.