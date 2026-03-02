El misterio del jugo de naranja en Canarias: ¿Por qué pagas 3 euros por un vaso si el kilo de fruta es más barato?

Es la pregunta del millón en cada desayuno de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas: ¿Cómo es posible que un vaso de jugo de naranja cueste lo mismo (o más) que un kilo entero de fruta en el supermercado? En Canarias, este producto se ha convertido en el “artículo de lujo” de las barras, generando un debate recurrente sobre los márgenes de beneficio de la hostelería.
Sin embargo, detrás de ese ticket de 3 euros (o más en zonas turísticas), no solo hay fruta. Existe un complejo engranaje de costes que explican este fenómeno económico.
La regla del 3×1: el rendimiento real
El primer factor del “misterio” es físico. Para servir un vaso estándar de 250 ml, se necesitan entre tres y cuatro naranjas de calibre medio. Esto implica que un hostelero consume casi medio kilo de materia prima para un solo cliente. Mientras que en casa vemos el kilo de naranja como una unidad barata, en el bar ese kilo se agota en apenas dos servicios.
Costes ocultos: más allá de exprimir
El precio del jugo de naranja en el Archipiélago se dispara por factores que el consumidor no ve al otro lado de la barra:
- La merma y el residuo: La naranja es un producto ineficiente. El 50% de lo que el hostelero compra es cáscara que va a la basura. Además, genera un residuo húmedo que requiere una gestión de limpieza constante y profunda de las máquinas para evitar bacterias y olores.
- Mano de obra y tiempo: A diferencia de un refresco de grifo o botella, el jugo requiere manipulación humana, lavado de fruta y un mantenimiento técnico de las exprimidoras profesionales, cuyo coste de reparación es altísimo.
- La crisis del origen: Las malas cosechas en la Península y en grandes exportadores mundiales han elevado el precio de la naranja de jugo de forma histórica, afectando directamente a las importaciones que llegan a las Islas.
El factor Canarias: logística y transporte
En nuestra tierra, el desafío es doble. Aunque contamos con producciones locales de calidad excepcional, estas no siempre son suficientes para abastecer la demanda masiva de cafeterías y hoteles. Esto obliga a importar fruta bajo estrictas condiciones de transporte refrigerado, lo que suma costes logísticos que no existen en otras regiones productoras.
En definitiva, ese vaso de jugo de naranja que llega a tu mesa no solo contiene vitamina C; contiene el coste de una cadena de frío, una gestión de residuos compleja y un rendimiento de producto que lo sitúa, por derecho propio, como el producto más delicado de la hostelería canaria.