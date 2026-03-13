Muere el influencer gastronómico Ben Wood, junto a su pareja y su padre, tras lanzarse al mar para salvar a una mujer

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte del influencer gastronómico Benjamín Wood, de 43 años, conocido en internet como Ben Wood, junto a su esposa María José Duarte Ureta, de 47, y su padre Norman Ray Wood, de 77 años. El suceso ocurrió el lunes 9 de marzo en la comuna de Algarrobo, situada en la región de Valparaíso (Chile), donde la familia se encontraba pasando unos días de descanso.
Según relatan medios locales, alrededor de las 19:00 horas, los tres observaron a una mujer que caminaba por la zona del borde costero cuando, de forma repentina, una ola la arrastró mar adentro. Al percatarse de la situación, decidieron acudir rápidamente para intentar ayudarla y rescatarla de la fuerte corriente.
Testigos presenciales explicaron que, cuando llegaron al lugar del incidente, se lanzaron al agua para tratar de socorrerla. Sin embargo, la fuerza del oleaje terminó por arrastrarlos también a ellos, provocando un dramático desenlace.
En un primer momento, María José Duarte logró salir del agua y fue trasladada de urgencia al hospital más cercano. No obstante, según informó la prensa chilena, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas y al estado en el que se encontraba tras el incidente.
La mujer que cayó inicialmente al mar también perdió la vida. Ha sido identificada como Patricia del Pilar Bello Labe, de 26 años, licenciada en Derecho. La tragedia ha generado una profunda conmoción tanto entre quienes conocían al influencer como entre sus seguidores en redes sociales.