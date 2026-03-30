Un “muro” de calima de 1.300 kilómetros avanza hacia Canarias: “Es el doble de ancho que la Península”

Canarias ha entrado oficialmente este lunes, a las 12:00 horas, en situación de prealerta por calima. Aunque el Gobierno de Canarias y la Aemet ya habían adelantado la llegada de este fenómeno durante la jornada de ayer, es a partir de este mediodía cuando las concentraciones de polvo sahariano han comenzado a ser significativas, especialmente en las islas orientales.
El análisis experto: “Alucina el tamaño”
El redactor jefe de Meteored, Juanjo Villena, ha advertido sobre la magnitud de este episodio tras analizar las últimas secuencias de satélite. Según explica, el “muro” de polvo que avanza desde el continente africano supera los 1.300 kilómetros de extensión.
Para ilustrar la envergadura del fenómeno, el experto señala que esta masa de polvo es, aproximadamente, el doble de la anchura de la Península Ibérica (desde Valencia hasta Oporto) o equivalente a la distancia que separa Madrid de Bruselas.
Este desplazamiento masivo ha sido impulsado por rachas de viento de entre 60 y 80 km/h que han levantado una polvareda súbita en origen.
¡Alucinad! Es difícil calibrar el tamaño de ese muro de polvo que avanza por África. Tiene más de 1300 kilómetros. 🤯— Juanjo Villena (@JuanjoVillena) March 30, 2026
Eso es, aproximadamente, el doble de la anchura de la Península Ibérica, desde Valencia hasta Oporto. ¡También desde Madrid hasta Bruselas! 📏 pic.twitter.com/WOA0xihP34
¿Cuándo se espera lo peor?
La prealerta, declarada en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), contempla un avance progresivo del polvo en suspensión:
- Lunes 30: El fenómeno ha comenzado a manifestarse en Lanzarote y Fuerteventura, extendiéndose durante la tarde al resto del Archipiélago.
- Martes 31 (Día crítico): Se espera que la calima afecte a toda Canarias de forma intensa desde el mediodía, con una visibilidad reducida a 3.000 metros en superficie, medianías y cumbres.
- Miércoles 1: Los avisos de la Aemet para las islas orientales expiran al mediodía, aunque en la provincia occidental y Gran Canaria la calima persistirá hasta la noche.
Medidas de autoprotección activas
Debido a que se esperan concentraciones importantes de polvo, la Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir estrictos consejos de seguridad. La visibilidad se verá reducida considerablemente, por lo que se recomienda a los conductores encender las luces y disminuir la velocidad.
Asimismo, Sanidad recuerda la importancia de mantener puertas y ventanas cerradas, evitar el ejercicio físico severo en exteriores y asegurar que las personas con enfermedades respiratorias crónicas tengan a mano su medicación habitual. Ante cualquier síntoma de malestar, se recomienda acudir al médico o solicitar información a través del teléfono 012.