La Aemet avisa: calima, viento fuerte y subida de temperaturas en Canarias esta Semana Santa

La previsión del tiempo en Canarias para Semana Santa 2026, según la Aemet, apunta a un escenario marcado por la calima, el viento y un posterior ascenso de las temperaturas en el Archipiélago. El inicio de la semana estará condicionado por rachas muy fuertes en zonas altas y la entrada de polvo en suspensión, mientras que a partir del martes el tiempo tenderá a estabilizarse.
Durante este lunes 30 de marzo, la Aemet advierte de la probabilidad de rachas muy fuertes de viento en zonas altas y vertientes noroeste y sureste de las Islas de mayor relieve. En puntos como El Paso, en La Palma, podrían alcanzarse los 90 km/h durante la madrugada.
Además, se prevé calima en Canarias, especialmente en la provincia oriental a partir de la tarde.
Viento fuerte y calima en el inicio de la semana
El lunes estará marcado por intervalos nubosos en el norte de las Islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada a fuerte, con especial incidencia en medianías y zonas altas.
La presencia de calima comenzará a afectar a Lanzarote y Fuerteventura durante la tarde, extendiéndose posteriormente a Gran Canaria por la noche.
Suben las temperaturas en Canarias a partir del martes
El martes 31 de marzo traerá un cambio significativo. La Aemet prevé cielos mayoritariamente despejados y la extensión de la calima a buena parte del Archipiélago desde primera hora, especialmente en las Islas orientales y Tenerife.
Uno de los aspectos más destacados será el ascenso notable de las temperaturas máximas en Canarias, sobre todo en zonas del interior. En Santa Cruz de Tenerife se alcanzarán hasta 27 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se esperan máximas de 24 grados.
El viento seguirá soplando con intensidad moderada a fuerte, con posibles rachas muy fuertes en zonas altas de La Palma y El Hierro, así como en vertientes expuestas.
Miércoles y jueves: mejora progresiva del tiempo
De cara al miércoles 1 de abril, la situación tenderá a mejorar. La calima en Canarias persistirá durante la primera mitad del día, pero irá remitiendo progresivamente.
Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados en general, con temperaturas estables o en ligero descenso en las Islas orientales. El viento perderá intensidad, girando a componente norte y nordeste.
Para el jueves 2 de abril, la Aemet prevé un escenario más estable, con cielos poco nubosos, ligera calima en altura en remisión y temperaturas sin grandes cambios.
Fin de semana de Semana Santa con tiempo estable
La tendencia para el viernes 3 de abril apunta a un tiempo estable en Canarias. Predominarán los cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y temperaturas suaves.
El viento será flojo a moderado del nordeste, sin fenómenos significativos. En conjunto, la previsión indica una Semana Santa en Canarias con tiempo mayoritariamente estable, tras un inicio marcado por el viento y la calima.