Triple amenaza meteorológica en Canarias para cerrar marzo y empezar la Semana Santa: todos los avisos y alertas activos

El final del mes de marzo y el principio de la Semana Santa llegan a Canarias condicionados por una compleja situación meteorológica.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado de forma oficial la situación de prealerta por calima, viento y fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma.
Esta decisión, basada en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activa los planes de emergencia específicos (PEFMA) ante el riesgo de fenómenos adversos.
Vientos de 80 kilómetros por hora
La Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo por rachas que alcanzarán los 80 km/h en las cumbres de La Palma, afectando especialmente al municipio de El Paso. Este aviso estará vigente desde la tarde de este domingo y durante toda la jornada del lunes.
En el resto del archipiélago, el viento soplará con rachas de 70 km/h, afectando a:
- Tenerife: Vertiente sureste y zonas del área metropolitana.
- Gran Canaria: Cumbres y zonas altas del noroeste.
- La Gomera y El Hierro: Zonas altas y vertientes sureste y oeste-noroeste.
- Lanzarote: Viento del nordeste a partir de la mañana del lunes.
La Dirección General de Emergencias actualiza la prealerta por viento fuerte y persistente del nordeste desde las 09:00 horas del lunes, advirtiendo que el flujo rolará al este en medianías y cumbres.
La calima reducirá la visibilidad a 3.000 metros
El Gobierno de Canarias activa la prealerta por polvo en suspensión en todas las islas a partir de las 12:00 horas de este lunes. El fenómeno comenzará en las islas orientales y se extenderá al resto del archipiélago durante la tarde y el martes 31 de marzo.
Según los datos técnicos de la Aemet:
- La visibilidad se reducirá a los 3.000 metros.
- La calima afectará de forma significativa a la superficie, medianías y cumbres.
- En Lanzarote y Fuerteventura, el aviso comienza al mediodía del lunes, mientras que en Tenerife y Gran Canaria la afectación generalizada se espera a partir de la tarde y durante la jornada del martes.
Olas de 4 metros
La situación en el mar es de prealerta desde las 18:00 horas de este domingo. Se prevé viento de componente nordeste de fuerza 7 (50 a 61 km/h), soplando con mayor intensidad en los canales entre islas.
La mar combinada dejará olas de hasta 4 metros de altura en el norte de Lanzarote. En el resto de las islas, la situación será la siguiente:
- Tenerife: Mar combinada en la costa norte y noroeste, con mar de viento en el litoral sureste, especialmente al sur de Candelaria.
- Gran Canaria: Afectación en costas oeste, norte y nordeste.
- La Palma: Mar combinada más alta en la costa norte y viento importante en el sureste.
- El Hierro y La Gomera: Oleaje afectando especialmente a las costas abiertas al norte y oeste.