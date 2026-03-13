La Laguna crea el Observatorio Local de la Vivienda para analizar si declarar zonas tensionadas

El Pleno de La Laguna aprobó en su sesión de ayer crear el Observatorio Local de la Vivienda, en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), un nuevo órgano técnico independiente encargado de recopilar, analizar y actualizar datos objetivos sobre el mercado residencial del municipio, con metodología académica y criterios homogéneos en el tiempo, así como actualizar el estudio municipal de vivienda presentado en octubre de 2024. Y, una vez se tengan los datos, evaluar la viabilidad de solicitar al Gobierno canario la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
Así se recoge en la enmienda del grupo de gobierno local (PSOE-CC) que se aprobó (con sus votos y el de Vox, la abstención de Drago Verdes Canarias y el rechazo de Unidas se puede y el PP), y que presentó como respuesta a una moción de Drago en la que instaba al Ejecutivo regional a iniciar ya los trámites necesarios para declarar zonas de mercado residencial tensionado en el municipio, y que no salió adelante.
En concreto, desde el gobierno local se defendió que el Observatorio se constituye como una herramienta “esencial” para elaborar un diagnóstico integral que incluya el análisis del parque residencial, vivienda vacía, impacto del alquiler turístico, evolución de precios, demanda por perfiles, esfuerzo de acceso y proyecciones demográficas. Todo ello, incorporando series temporales completas, datos recientes y análisis comparados que permitan evaluar con rigor la evolución del mercado residencial y el esfuerzo de acceso a la vivienda en cada pueblo y barrio del municipio, según recoge la enmienda.
Una vez completado el diagnóstico técnico, continúa el texto, se evaluará “la conveniencia, proporcionalidad y viabilidad de solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de zonas de mercado residencial tensionados, atendiendo a los criterios de la ley 12/2023, a la realidad territorial del municipio y a los posibles efectos urbanísticos, sociales y económicos”.
Y, por último, se diseñará un plan municipal de medidas en materia de vivienda, basado en la evidencia obtenida, “que incluya actuaciones de movilización de vivienda vacía, fomento del alquiler asequible, rehabilitación, colaboración público-privada y políticas de apoyo a jóvenes y familias vulnerables”.
El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, argumentó que la declaración de zona tensionada “no es la panacea” y que se trata de una medida que “aplicada sin diagnóstico puede generar más problemas que soluciones”. “La ley estatal de vivienda exige que esta declaración se base en una memoria técnica sólida, con datos homogéneos y comparables y hoy, en La Laguna, eso no existe. Lo que existe es un primer estudio municipal presentado en 2024, pero que exige ahora una actualización profunda”, añadió.
Desde el Ayuntamiento destacaron, en una nota posterior, que La Laguna se convertirá “en el primer municipio canario” en dotarse de un Observatorio Local de la Vivienda con metodología académica, actualización continua y capacidad para generar la memoria técnica exigida por la legislación estatal.
Mientras, el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, enfatizó en esa nota que este Observatorio “será una herramienta esencial y transparente para tomar decisiones responsables y proporcionadas. No podemos actuar con diagnósticos incompletos ni con mezclas de datos de años distintos que invalidan cualquier conclusión”.
Desde la oposición, Carmen Peña (Drago Verdes Canarias) defendió que con los datos del informe de 2024 “ya se cumplen las condiciones para solicitar al Gobierno autónomo de Canarias esta misma declaración” y que la situación ha ido a peor, por lo que “no necesitamos ningún observatorio” e instó al grupo de gobierno a adoptar medidas “valientes y progresistas”.
Mientras, Saúl Alberola (Unidas se puede) señaló al Gobierno local que “basta de anuncios, porque se han hecho muchos y luego no hay ejecución”, y criticó también que el Ejecutivo regional está “totalmente paralizado” y a la espera de que “se apruebe el plan estatal de vivienda”.
Presión del agua
Por otra parte, el Pleno aprobó como institucional otra moción de Drago Verdes Canarias, con enmienda acordada del grupo de gobierno, para solicitar a Teidagua un informe sobre las incidencias y reclamaciones recibidas debido a una presión del agua en las viviendas inferior a la adecuada, así como la realización de un plan estratégico para garantizar que en aquellas zonas que por responsabilidad de la empresa no exista esta presión adecuada se acometan las actuaciones necesarias para su restablecimiento.
Por último, el Pleno finalizó con la emotiva despedida de Idaira Afonso como concejala de Unidas se puede en el Ayuntamiento, a quien sustituirá Carolina Castro, y que responde al acuerdo interno de rotación suscrito entre las formaciones que componen la confluencia.