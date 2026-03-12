Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura: “La historia de los guanches puede ser un tema ideal para una novela”

Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018, ha reconocido que “tratar la historia de los guanches” puede “ser un tema ideal para una novela” o “una serie de Netflix”, tras mostrarse encantada con su visita a Tenerife.
La autora polaca, una de las invitadas de lujo del Festival Tenerife Noir, desveló que en su primera vez en las Islas se ha encontrado con un “lugar fantástico” reconociendo que tanto ella como su pareja quieren “volver a Tenerife” cuanto antes.
Olga Tokarczuk, que ofrecerá hoy una charla en la Isla para la que no quedan entradas, desveló que algunos de sus principales referentes son iberoamericanos, a los que descubrió durante su juventud, en los años 70: “Leía muchísimo, tenía esa idea de que la literatura me impregnaba y, en Polonía, los autores iberoamericanos eran muy, muy populares. Creo que había similitudes entre esas culturas, como la religiosidad o el entorno rural”.
Por ello, la autora destacó nombres como los de “Borges, Cortázar o José Donoso”. “Me considero la hija de todos ellos, hablaban de la materia como la libertad. También pertenezco a esa literatura oscura de la Europa Central. Jamás habría escrito sin la influencia de Bruno Schulz o Kafka”.
Olga Tokarczuk está reconocida actualmente como una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea, ecologista y defensora de los animales, feminista y crítica de estructuras patriarcales, temáticas que trascienden en sus obras para pasar del “quien lo hizo” a preguntas más incómodas como “hasta dónde estamos dispuestos a justificar”.