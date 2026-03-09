La Laguna recuperará el esplendor del monumento a Los Sabandeños y al Campesino tras años de oxidación

La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna confirmó que ha iniciado el expediente para contratar y ejecutar la segunda fase del programa de restauración de esculturas, bustos y monumentos ubicados en vías y espacios públicos del municipio. En concreto, esta fase estará centrada en cuatro intervenciones seleccionadas por su estado de conservación, valor patrimonial y demanda ciudadana, y supondrán una inversión total de 22.330 euros. Aunque aún no hay fecha exacta de inicio, la previsión desde el área es que los trabajos comiencen en los próximos meses.
El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que esta nueva fase “da continuidad a un plan plurianual que busca garantizar la conservación preventiva de nuestro patrimonio escultórico y evitar que las obras lleguen a un deterioro irreversible”. Y destacó que el objetivo es “actuar con rigor técnico, priorizar las piezas más vulnerables y avanzar hacia un modelo de mantenimiento estable, documentado y transparente”.
Cordobés subrayó que “estas intervenciones combinan criterios técnicos, patrimoniales y sociales: actuamos donde hay mayor deterioro, pero también donde la ciudadanía nos ha trasladado preocupación o interés por la conservación de estas obras”.
Cabe recordar que el ayuntamiento ejecutó el pasado año la primera fase de este programa, que supuso la restauración de seis esculturas urbanas y bustos que se seleccionaron dando prioridad a aquellas obras que se encontraban en peor estado o en las que era más urgente la intervención. “Esta primera fase nos permitió intervenir en piezas que estaban en riesgo real de pérdida material, algunas con grafitis ofensivos, corrosión avanzada o daños estructurales”, apuntó el concejal, quien valoró que el ayuntamiento ha recibido mensajes de agradecimiento de autores como Orlando Hernández, creador del Hombre-Árbol, tras la recuperación de su obra.
Cuatro obras
Ahora, la segunda fase comprenderá actuaciones de limpieza y restauración en cuatro obras situadas en el casco histórico, Las Mercedes y Punta del Hidalgo.
En concreto, se acometerá la restauración del monumento homenaje a Los Sabandeños, obra de Fernando García Ramos (1986) y situada en el paseo paralelo a la carretera general a Punta del Hidalgo. Presenta suciedad generalizada (originalmente la manta esperancera debió ser más blanca que como se percibe hoy) y algunas grietas en el soporte. La intervención supondrá un coste de 5.938,50 euros, según los datos facilitados por la concejalía.
Mientras, la restauración del monumento al Campesino será la más costosa, por 12.412 euros. Esta escultura de Raúl Rodríguez (2010), ubicada en la rotonda entre Las Canteras y Las Mercedes, es una de las que en peor estado está de todo el municipio, indicaron, con láminas de acero muy oxidadas y desprendidas debido a la humedad y a la elección inadecuada del material para la climatología de la ubicación.
También se acometerá la limpieza del monumento a la Virgen Milagrosa, por un importe de 3.263,20 euros. Esta escultura de mármol blanco de 1929 se ubica en la plaza de San Cristóbal y, aunque su estado es bueno, presenta suciedad superficial y acumulación de residuos y superficie vegetal. La intervención responde a una demanda vecinal reiterada y debe ser realizada por personal especializado al tratarse de un bien patrimonial, explicaron.
Por último, se ejecutará la limpieza del Monolito en memoria de las Víctimas del Sida en Canarias, por 716,90 euros. Esta placa de acero corten sobre base de piedra, del Taller Bronzo (2008), se encuentra en el parque Javier Fernández Quesada y presenta oxidación homogénea y repintes puntuales.
Programa
Este programa de restauración se apoya en el Inventario de esculturas en la calle elaborado por Cultania y presentado en 2024, que geolocalizó 94 obras y documentó su estado, materiales, autoría, cronología y tipología. El estudio reveló que la mayoría de las esculturas están en buen estado y que los daños más frecuentes son oxidación, grafitis, suciedad y pérdidas de material.
Adolfo Cordobés valoró que este inventario “ha sido un punto de inflexión”, ya que “por primera vez contamos con una radiografía completa del patrimonio escultórico municipal, lo que nos ha permitido planificar con rigor y priorizar con criterios objetivos”.
Además de las intervenciones físicas, el área trabaja en un plan de conservación preventiva para evitar restauraciones costosas en el futuro. Y también se está diseñando un programa de divulgación para que la ciudadanía conozca y valore estas obras, una vez finalice el programa de intervenciones. Entre las acciones previstas está la publicación de un libro-catálogo con todas las esculturas del municipio, la creación de soportes informativos físicos y digitales y el diseño de rutas guiadas y actividades educativas.
“Queremos que estas esculturas formen parte de la vida cotidiana de nuestros barrios, que se conozcan, se respeten y se integren en la memoria colectiva”, enfatizó el edil.